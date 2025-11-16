想改變人生？羅伯特清崎：先改這2件事

理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）認為改變人生最快的方法就是：先改變你的教育，再改變你的朋友圈。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人想改變人生，但不知道該如何做？理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）認為改變人生最快的方法就是：先改變你的教育，再改變你的朋友圈。

羅伯特清崎近日在社交平台X發文指出，「物以類聚（BIRDS of a FEATHER do FLOCK TOGETHER）」這句古老的諺語非常有道理，也很智慧，並認為想要改變人生，其中一個有效方法就是改變你共事的人和交往的朋友。

請繼續往下閱讀...

羅伯特清崎提出「富爸爸測試」，建議讀者回想自己5個最常相處的人（家庭成員除外），並透過他們的「財務狀況」與「職業分類」，衡量這些人是否有助於自己的財務成長。

一、財務狀況

●富人

●中產階級

●窮人

二、 職業分類

●E：員工

●S：自僱或專業人士，例如醫生、會計師、律師……也就是所謂的聰明人（A級學生）。

●B：大企業老闆，擁有500 名員工以上的大企業老闆，如馬斯克（Elon Musk）。

●I：內部投資人，他們不只是投資 401k、股票或基金，而是從內部創建投資機會，成為投資的「內行人」。



羅伯特清崎強調，「想要改變現狀，首先必須改變自己」，稱當他想要收費時，應該先為自己的教育「付費」。

羅伯特清崎指出，成功者通常積極參加各類研討會，包括金錢管理、創業和投資課程，並與志同道合的B、I 型人建立人脈。相對地，E型人則多依賴學校教育，缺乏財務創新能力。

羅伯特清崎表示，他的窮爸爸是E（員工）型人，認為唯一能接受教育的地方是大學，這也是他成為E型人的原因，他大部分的朋友都是教授；而他的富爸爸是一個B（大企業老闆）型人，羅伯特清崎跟隨富爸爸參加關於金錢、創業和投資的研討會，富爸爸的大多數朋友都是B或I型人。

羅伯特清崎稱，如今，他仍不斷參加各種研討會。在金錢、創業和投資的研討會上，他會遇到合作夥伴，並以「內部人士」的身份參與優秀投資。

現在，他的許多朋友，如麥克羅伊（Ken McElroy）舉辦「Limitless」和「The Collective」研討會；會計師沃克賴特（Tom Wherkwright）為創業者與會計師舉辦課程；喬許（Josh）與蘭農（Lisa Lannon）為警察、消防員和軍人提供專業訓練；辛格（Blair Singer）教授公開演講技巧，幫助創業者募集資金。

羅伯特清崎提醒讀者自問：你的5個最親密朋友，是去參加財務研討會、成為B或I型人，還是去大學讀高階學位，變成高收入的E或S型人？又或者，他們根本不積極提升自己？

羅伯特清崎指出，如果朋友不積極學習與成長，那也反映了你自身的環境。羅伯特清崎強調，改變人生最快的方法就是：先改變你的教育，再改變你的朋友圈，最終邁向你天生應該過的生活。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法