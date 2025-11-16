貴到買不下手！芭樂價格爆衝1圖秒懂 攤商曝進價

芭樂好貴，12日每公斤拍賣均價來到94.9元。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕每年11月是珍珠芭樂採收季節，今年產量大減，台北第一果菜批發市場（簡稱台北一市）12日拍出每公斤均價94.9元，創歷年11月新高。1位傳統市場攤商坦言，16日進價約為每箱（20公斤裝）2000元（相當於每公斤100元），只能虧本賣，主要是怕消費者不買，變成庫存更慘。

本報16日披露，往年11月入冬後水果供量有限，珍珠芭樂因耐放、口感佳，成為國人冬季最愛，批發價多落在每公斤20至28元。近三年因中南部接連受颱風侵襲，造成芭樂大量農損，市場供不應求，價格一路走高。台北一市去年9月拍出每公斤106.4元的歷史天價，今年11月也有兩天拍出逾90元高價。

社頭鄉農會總幹事蕭良珍解釋，7月丹娜絲颱風挾帶豪雨，後續又下起一週豪大雨，衝擊芭樂著果與品質，彰化產區減產逾3分之1，「物以稀為貴」價格才會一直高漲。她預估，12月中旬二期芭樂陸續上市，批發行情有望回穩。

田邊好邊手平台所顯示的芭樂拍賣價。（圖取自田邊好幫手）

若觀察農業部推動的整合性資訊平台「田邊好幫手」所顯示圖表，可一窺芭樂行情爆衝現象。以今年數據來看，6月中旬過後，台北一市的珍珠芭樂呈現供應量增加、價格走跌態勢，8月28日每公斤拍賣均價跌至16.8元。

9月中旬過後，價格一路震盪走高，11月12日拍出每公斤均價94.9元，創歷年11月新高。當日最高價為每公斤136元，11月16日每公斤拍賣均價回落至87.4元。

芭樂價格貴森森，讓不少民眾買不下手。1位傳統市場攤商告訴本報，16日進價約為每箱（20公斤裝）2000元（相當於每公斤100元），只能賠本賣。他說，之前價格較低時，同樣的重量只要300元至400元（約每公斤15至20元）就可買到。

