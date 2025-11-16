認了！中國前財長樓繼偉：房市尚未觸底 恐再拖累經濟5年

中國前財長樓繼偉坦承，中國低迷的房地產市場尚未觸底，並將繼續拖累經濟成長5年。（路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港《南華早報》報導，中國前財長樓繼偉14日在北京舉行的2025年財新峰會上警告，中國低迷的房地產市場尚未觸底，並將繼續拖累經濟成長長達5年，呼籲採取擴張性財政和貨幣政策與結構性改革，以因應該行業持續面臨的不利因素。

儘管樓繼偉堅稱，房地產不太可能成為系統性風險的來源，但強調由於房地產行業正在經歷1場可能持續5年的轉型，預計將繼續拖累中國經濟的成長前景。

樓繼偉表示，房地產市場低迷抑制了消費成長，並加劇了通縮壓力，這意味著在一段時間內，擴張性財政政策和貨幣政策是必要的；但他也指出，提高產出和投資不應是唯一目標，而是應該進行結構性改革，尤其是戶籍制度改革；戶籍制度限制了農村移民在城市的流動與他們取得公共服務的機會。

樓繼偉說，目前有近3億農村勞工居住在沒有本地戶口的城市裡，這限制他們取得教育、醫療等基本服務的機會，改革現有制度，允許更自由的人員移動，將刺激房屋買賣和租賃需求，進而顯著地提振房地產市場；但他也坦承，此類改革極其困難，因為這會影響地方政府的利益。

中國國家統計局日前公布，10月70大中城市房價跌勢加劇，新屋價格月減0.5％，創1年來最大跌幅；中古屋價格月減0.7％，創13個月以來最快跌速。今年前10月固定資產投資年減1.7％，降幅高於預期的年減0.8%，較前9月的萎縮0.5％，降幅加劇。

不過，摩根士丹利（大摩）的調查顯示，中國大城市房價下跌速度高過官方統計數據，而且中國民眾的購房意願已降至大摩調查開始以來的最低點，主要原因是民眾對今後的收入前景十分擔憂。

