不只有太陽能！進能服地熱探勘許可到手、年底探勘

進能服地熱探勘許可到手、年底探勘。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕不只有太陽能!進能服（6692）宣布，除太陽能、儲能與電網工程隨著專案進度逐步完成外，也取得某北部地熱案場的探勘許可，預計於12月進行探勘，若進展順利，最快可望明年下半年啟動地熱電廠的建置作業，屆時將帶來另一波實質營收貢獻。

隨著各大型再生能源專案陸續進入收尾階段，進能服營運表現趨於穩定，今年前三季營收為12.54億元，營業毛利1.98億元，毛利率15.78%、稅後淨利0.26億元、每股稅後盈餘（EPS）0.44元，與去年同期虧損狀態相比，營運表現明顯改善，成功重返盈餘軌道。

進能服進一步指出，地熱具備穩定供電、低碳排放與不受氣候影響等優勢，是最具潛力的基載綠電來源，憑藉在EPC（工程、採購、施工）領域的整合經驗與能源管理技術優勢，承攬地熱電廠建置工程，目前已取得某北部地熱案場的探勘許可，預計於12月進行探勘，若進展順利最快可望明年下半年啟動地熱電廠的建置作業，屆時可帶來另一波實質營收貢獻，粗估該案場完工後，預計每年發電量超過1億度，為中長期營運增添穩定動能。

