比特幣崩跌！BitMine董事長警告：避開槓桿 別被清算才重要！

加密貨幣近期呈現回檔走勢。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕近來市場趨避風險心態轉濃，投資人紛紛從比特幣、以太幣相關ETF撤出資金，導致2大加密貨幣價格大跌，本輪震盪已引爆逾11億美元（約新台幣336億元）高槓桿部位被強制平倉，數10萬名交易者出局，市場情緒快速轉為「極度恐懼」。對此，BitMine董事長、華爾街分析師Tom Lee表示看法，認為近期加密貨幣市場的下跌，可能與做市商的資產負債表出現重大缺口有關，並建議投資人避開使用槓桿，別被清算才重要！

Tom Lee今（16日）在社交平台X發文表示，對他來說，加密貨幣市場現在這樣跌，有很明顯的跡象，即有某個（或幾個）做市商的帳可能爆了大洞，資金出問題。

請繼續往下閱讀...

Tom Lee指出，目前的市場情況有如「鯊魚環伺」，大戶正伺機引發清算，進一步壓低比特幣價格。

對於這波下跌，Tom Lee認為屬於短期的「痛苦」，強調這並不會改變華爾街持續在區塊鏈上，構築以太幣長期超級周期的方向。

文章最後，Tom Lee也提醒投資人，稱「現在不是使用槓桿的時候，不要被清算」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法