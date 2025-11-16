重稅陰影依舊！巴西咖啡牛肉水果遭美課40％關稅

通膨惹民怨，川普於14日豁免逾200項食品關稅。（資料照，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕11月14日，美國總統川普（Donald Trump）為因應連月飆升的物價壓力，簽署一項新的行政命令，宣布包括牛肉、番茄、咖啡與香蕉等多項食品進口，將從今年4月對幾乎所有國家祭出的高額關稅中全面豁免。然而儘管如此，巴西副總統阿爾克明（Geraldo Alckmin）15日則指出，巴西出口至美國的商品，包括咖啡、牛肉及多種熱帶水果，仍將被課徵40%的關稅。

《美聯社》報導，川普在14日高調宣布取消部分於4月發布的關稅，當時稱那一天為「解放日」，希望藉此鼓勵美國本土生產、提振經濟。而當時巴西被課徵的額外關稅為10%。

然而，到了7月，川普再度加碼，施加40%關稅，理由之一是巴西前總統、川普盟友波索納洛（Jair Bolsonaro）面臨審判，川普稱該審判是「獵巫行動」。儘管如此，審判仍持續進行，今年9月波索納洛因企圖政變被判處27年3個月徒刑。

副總統阿爾克明表示，部分不在追加40%關稅範圍內的商品，如柳橙汁，將被調整為0關稅，但額外的40%關稅，仍適用於咖啡、牛肉以及芒果、鳳梨等熱帶水果。

儘管阿爾克明對川普最新取消部分關稅的決定表示歡迎，認為這是「正面」且「朝正確方向邁出的一步」，但他也指出，美國對巴西商品的關稅仍存在「需要被修正的扭曲」。阿爾克明在接受媒體採訪時說「大家關稅都少了10%，但巴西原本是50%，我們現在仍剩40%，依然非常高。」他指出，川普的新決定代表目前已有26%的巴西出口商品能免加徵關稅，較先前的23%略有提升。

阿爾克明表示，「我們將繼續努力進一步降低（對巴西徵收的）關稅。就咖啡而言，鑒於巴西是美國的主要咖啡供應國，維持40%的關稅毫無意義。」

