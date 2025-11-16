中國秘密囤金還幫「這國」代存 外媒起底購金量是官方數據的10倍

外媒披露，中國購金量是官方數據的10倍。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕《金融時報》披露，分析師指出，中國未公開的黃金購買量，可能是官方數據的 10 倍以上，因為中國正在悄悄嘗試擺脫對美元的依賴，這凸顯金價創紀錄上漲背後日益不透明的需求來源。中國秘密囤金方式包括進口、國內開採、替他國存放。知情人士透露，柬埔寨最近同意用人民幣買的新黃金，就是存放在深圳的上海黃金交易所金庫。

報導說，今年中國人行（央行）公開報告的購買量非常低，8 月購買 1.9 噸，7 月購買 1.9 噸，6 月購買 2.2 噸，但市場上很少有人相信中國的官方數據。

法國興業銀行的分析師根據貿易數據估計，中國今年的總購金量可能高達 250 噸，超過全球央行總需求的3分之1。

日本貴金屬市場協會董事池水雄一（Bruce Ikemizu）則認為，中國目前的黃金儲備量接近5000公噸，是官方公布的2倍。

報導稱，中國大量未申報的購金規模，凸顯交易員在試圖弄清楚價格下一步走向時面臨的日益嚴峻的挑戰，凱雷集團（Carlyle）能源路徑首席策略長柯里（Jeff Currie）說，「這跟石油不同，你可以用衛星追蹤石油，但黃金做不到。沒有辦法知道這些東西去了哪裡以及誰在買。」

報導稱，中國是世界上最大的黃金生產國和消費國，但也是透明度最低的國家之一，分析師只能根據進口數據、猜測和技巧來推估數據。

到底怎麼估算中國官方購金量？分析師可能會觀察英國出口到中國的黃金數量，興業銀行即是用這種方法估算，得出中國今年將進口約250噸黃金。

另一種方法是計算中國淨進口與國內黃金產量的差距，以及商業銀行持有或零售消費者購買的金額變化。北京諮詢公司 Plenum Research 使用這種方法計算出， 2023 年官方採購量有 1351 噸缺口， 2022 年官方採購量則有 1382 噸的「缺口」，應該都是官方的購金量，這是中國這2年公開申報購金量的6倍以上。

更複雜的是，中國作為全球最大的金礦開採國的地位，去年佔全球產量的 10%，這意味著它也可以選擇在國內購買金條作為其儲備。

而且，隨著中國擴大其黃金持有量，吸引發展中國家將黃金存在中國。據一位知情人士透露，柬埔寨最近同意以人民幣新購買的黃金，存放在上海黃金交易所位於深圳的金庫中。

