全球最富裕城市榜單出爐！亞洲「這城市」奪冠 台北名次曝光

〔財經頻道／綜合報導〕商業雜誌《CEOWORLD》日前公布2025年全球最富裕城市排行榜，東京再次奪下「全球最富城市」寶座，以GDP高達2.55兆美元，超越第2名的美國紐約，第3名則是洛杉磯，擠進前10名的亞洲城市還包含首爾、大阪、上海，而台北則位居第25名。

報導指出，城市的富裕程度，遠不僅僅取決於人口數或建設規模，它反映創新密度、制度韌性與資本流動性。全球最富城市吸引著世界最具影響力的資源，企業家、金融人才、創作者與政策制定者。

雖然GDP依舊是衡量城市財富的主要標準，但這只是故事的一部分。例如，東京的經濟實力源自數十年累積的科技創新、汽車工業與精密製造；紐約則以華爾街與其龐大的創投生態系，穩坐全球金融核心；洛杉磯則將創意與商業融合，娛樂業再加上迅速崛起的科技與航空產業，形成獨特經濟引擎。

前10大城市就占全球GDP的近三分之一，展現城市經濟力量正高度集中於創新與資本匯聚的都會中心。

前10名最富裕城市依名次分別為東京、紐約、洛杉磯、倫敦、首爾、巴黎、芝加哥、大阪、舊金山、上海；其他亞洲城市排名部分，北京第11名、新加坡第16名、香港第29名、曼谷第46名。

報導指出，東京稱霸全球並非偶然。這座城市以卓越的運營效率、科技能力與完善的經濟治理著稱。從交通網路到金融體系，再到高度整合的產業供應鏈，東京處處展現「精準經濟」。無論是機器人技術、半導體還是製造業，東京成功將傳統工匠文化與現代科技結合，使其在面臨人口老化時仍保持強勁活力。

而紐約是金融重力與韌性的故事。其GDP幾乎與東京齊平，反映其在金融、地產與創新領域的全球中心地位。曼哈頓的天際線是全球資本流動的象徵。這裡是投資銀行、對沖基金與私募股權的匯聚地，也同時孕育科技、生物科技與數位媒體等多元產業，使紐約在面對市場震盪與高營運成本時仍屹立不搖。

2025年榜單突顯全球經濟東移的趨勢。首爾晉升全球第5富城市，象徵韓國在科技、電子與數位創新上的爆發性成就。上海則正快速成為全球金融與物流樞紐，背後是政府支持與高速現代化進程，目標直指挑戰西方傳統經濟中心。新加坡與北京也躋身前20名，強化亞洲在貿易、科技及資本市場的影響力。

