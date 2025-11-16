中國房市恐爆違約大雷 彭博揭台灣苦主有板信

外媒披露，中國房地產市場恐爆發新一輪違約。示意圖。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕彭博14日揭露，亞洲銀行正受到最新一輪中國房市危機衝擊，若未達成展延或再融資協議，恐有超過10億美元（約台幣311億）房地產貸款面臨違約風險。其中1筆是香港開發商僑福集團9.4億美元（約台幣292億）的貸款，應在14日到期，參貸行包括滙豐、恒生銀行和大華銀行以及板信等數家台灣金融機構。除非能夠達成延期或再融資協議，否則恐面臨違約風險。

報導提及2筆面臨違約風險的房地產貸款，其中一筆由私募股權公司基匯資本（Gaw Capital Partners）主導的一個基金，未能償還本週到期的2.6億美元（約台幣80.8億）貸款，導致債權人可能在未來幾天宣布貸款違約。

另一筆是香港開發商僑福集團（Parkview Group），該集團有一筆9.4億美元貸款14日到期，該集團希望延期1年，相關談判仍在進行。截至13日，台灣板信商銀尚未批准其貸款部分的延期。彭博強調，板信14日未回覆進一步的詢問。

報導稱，參與貸款的銀行包括滙豐、恒生銀行和大華銀行以及數家台灣銀行，這新銀行正面臨兩難問題，假如一再延長期限並不能解決產業問題，但迫使借款人違約可能會導致貸款損失。滙豐、大華銀行、恒生銀行均不予置評。

根據金管會統計，截至2025年8月底，金融三業對中曝險金額為8020.55億元，年減幅20.1％。（示意圖，法新社）

中國經濟慘 金融三業對中曝險縮減

這幾年因中國經濟下行，房企爆雷不斷，我國金融三業對中曝險持續縮減。根據金管會最新統計，截至2025年8月底，金融三業（銀行、保險與證期投信）對中曝險金額為8020.55億元，年減2017.54億元，減幅20.1％。

其中，銀行業從去年8月對中曝險9235.29億元，大幅度降至今年8月底的7410.31億元，年減19.76％。銀行業的授信部位5046億元、投資部位1881億元、資金拆存為482億元，三項均呈現下降。

不過，銀行局副局長張嘉魁指出，7月底銀行對中曝險7328億元寫史上單月新低點後，8月有小幅回升82億元達7410.3億元，以授信增加65億元最多。

至於8月曝險較7月上升原因，張嘉魁說，因企業資金融通需求，加上7月是史上低點，基期較低，8月略微回升，應在可接受範圍內。個別銀行部分，前三大對中曝險額是中信銀、北富銀和台新銀。

倘若以曝險金額佔淨值比例來看，中國信託、凱基、永豐銀行分居前3名。

值得一提的是產險業，資料顯示，從2023年1月迄今，對中國就沒有任何曝險，也就是32個月「零曝險」。

