70歲阿嬤月領2.8萬年金仍「供孫讀書6年」 女兒1通訊息讓她瞬間崩潰

〔財經頻道／綜合報導〕有些年長者會動用退休積蓄來供養子女和孫輩，尤其是在提供長期、高額資助如教育費用或購屋時，往往會為自己帶來許多問題。日本一名70歲阿嬤月領14萬日圓（約新台幣2.8萬元）的退休金，並有1300萬日圓（約新台幣258萬元）的退休儲蓄，多年來默默用退休金支撐女兒與外孫的教育費，沒想到換來的不是一句「謝謝」，而是一則讓她「整個人僵住」的訊息。她原以為自己只是暫時伸出援手，卻沒料到這場援助在6年間悄悄失控，甚至吞噬她的老後資金。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，居住在東京的70歲佐伯澄江（化名），靠每月14萬日圓年金與1300萬日圓存款維持退休生活。6年前外孫考上私立高中，女兒夫婦以「沒辦法負擔學費」為由，希望她協助支付入學金與部分學費，佐伯不忍拒絕，於是掏出近百萬日圓，她說「當時女兒問我的時候，我特意告訴她這是最後一次了。」

在愛與無奈之間，佐伯持續從老本中拿出錢來，6年間，累積援助金額超過500萬日圓（約新台幣99萬元），然而，承諾很快破功。今年外孫正就讀大學4年級時，正為自己的未來職涯發展感到擔憂，佐伯又收到了女兒傳來的LINE訊息。

信中表示「媽，謝謝你一直以來的幫忙。其實明年我還有件事想再拜託你。」佐伯原以為只是單純道謝，卻在看到「拜託」兩字時整個人凍住了，女兒希望她再幫忙支付外孫研究所的入學費。佐伯感嘆「我已經70歲了，連房租都快吃不消了。」如今年金難以應付物價飆升，她的老後生活已開始感到不安。

當她好不容易狠下心拒絕，女兒卻回「你也不用這樣說吧……」彷彿將多年援助視為理所當然。佐伯最終決定停止援助，並向理財顧問諮詢如何重新規劃剩餘的退休金。她無奈地說「我真的希望，我們的關係能以一句『謝謝』收尾」，「但我現在才明白，金錢界線，真的得在一開始就畫清楚。」

專家指出，日本金融廳早在報告中警告過「退休後30年，資金可能短缺2000萬日圓（約新台幣398萬元）」。若再加上子女教育費的長期性支援，無論心理或經濟上的負擔都有可能把長者推向財務危機，甚至侵蝕親情。在通膨壓力、退休金不足的日本，像佐伯這樣的案例並非少數。專家提醒，高齡者在伸出援手前，必須先確保自身生活無虞，因為老後資金，是用來守護自己餘生的最後防線。

