電動車巨頭要求供應鏈脫鉤！ 美製特斯拉禁用中國零件

特斯拉要求美製電動車停用中國零件。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕華爾街日報15日披露，電動車巨頭特斯拉正要求供應商，在美國生產的汽車須排除中國製零組件，此舉再次突顯美中地緣政治緊張升溫導致的後果。

知情人士透露，今年稍早，特斯拉決定將停止使用中國供應商，為美國生產的汽車提供零組件。特斯拉及其供應商目前已使用其他地區生產的零件，替換一些中製零件。知情者說，特斯拉的目標是在未來1、2年內，將所有其他零件改換為中國以外生產的產品。

報導說，在新冠疫情期間，中國強硬的封鎖措施打亂物流以來，特斯拉便試圖降低其美製汽車對中製零件的依賴。該公司鼓勵中國供應商在墨西哥等其他地區生產零組件。而今年川普對中國進口產品課徵的高關稅，促使特斯拉加快擺脫中製零件的策略。

中國是汽車零件，包括晶片、電池以及內部材料的主要生產國及出口國。由於中國的生產規模龐大、成本低廉、人民幣疲軟，使許多中製零件的價格偏低。

然而一些知情者表示，美中貿易戰導致的關稅波動，使特斯拉高層苦於應對其中的不確定性，這也使其難以制定一貫的定價策略。

美中地緣政治緊張及其對全球汽車供應鏈的衝擊，只有加劇特斯拉推行「去中國」戰略的急迫性。知情者透露，近幾週中國與荷蘭政府之間爆發的安世半導體爭端，導致汽車晶片供應再次受到干擾，引發特斯拉內部對加速供應鏈多元化的必要性展開討論。

美國是特斯拉最大市場，行駛在美國道路上的特斯拉汽車，均產自特斯拉美國廠。在中國，特斯拉在其上海廠製造汽車，主要使用本地生產的零件。上海廠製造的汽車銷往中國國內以及海外，主要銷往亞洲和歐洲，但不包括美國。

