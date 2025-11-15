立刻停止食用！Costco召回2款受歡迎科克蘭商品

Costco召回科克蘭凱薩沙拉（貨號19927）和雞肉凱薩沙拉（貨號11444），因沙拉醬中可能含有塑膠異物。示意圖。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕《The Healthy》14日報導，如果您近期去過Costco美食區請留意，Costco和食品供應商Ventura Foods發布一項重要通知，Costco召回自有品牌-科克蘭（Kirkland Signature）凱薩沙拉（貨號19927）和雞肉凱薩沙拉（貨號11444），因「沙拉醬中可能含有塑膠異物」。Costco呼籲消費者停止食用該產品，並將該產品退回當地的 Costco 門市，以獲得全額退款。

報導說，科克蘭的凱薩沙拉和雞肉凱薩沙拉，以其清爽新鮮、冰鎮的生菜而聞名，而且分量十足，廣受消費者喜愛。但11月7日，Costco和食品供應商Ventura Foods發布了一項重要通知，可能會讓你在購買這兩件商品之前三思。

請繼續往下閱讀...

根據該公司公告，Kirkland Signature凱薩沙拉（貨號19927）和雞肉凱薩沙拉三明治（貨號11444）因「沙拉醬中可能含有塑膠異物」而被召回。雖然公告並未具體說明污染是如何發生的，也未透露受影響的產品數量，但出於謹慎考慮，該公司敦促消費者認真對待此公告。

受影響的產品可以透過其「最佳食用日期」來識別，該日期介於 2025 年 10 月 17 日至 2025 年 11 月 9 日之間。建議在此日期範圍內購買前述商品的顧客立即檢查其包裝。

Costco 籲請消費者停止食用該產品，並將該產品退回您當地的 Costco 門市，以獲得全額退款。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法