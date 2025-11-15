「金條外交」出擊建功 瑞士贏得川普關稅砍半

川普辦公桌上擺著瑞士富豪們送的禮物。（美聯社）

〔編譯魏國金／台北報導〕本月4日，一群瑞士億萬富豪赴白宮拜會美國總統川普，他們致贈一塊金條與一座勞力士座鐘（桌上時鐘），這個為川普量身打造的外交魅力攻勢成功突破瑞士政府與美國的貿易談判僵局，一週多後，美瑞兩國宣布達成貿易協議，瑞士對美出口關稅從39％降至15％。

《華爾街日報》報導，這些億萬富豪的遊說行動堪稱瑞士的祕密武器，當時到白宮橢圓形辦公室拜會川普的包括奢侈品巨擘歷峰集團（Richemont）董事長魯伯特（Johann Rupert）、瑞士大宗商品交易商摩科瑞能源集團（Mercuria）總裁耶吉（Daniel Jaeggi）、勞力士老闆杜福爾（Jean-Frédéric Dufour）、私募股權投資公司Partners Group共同創辦人甘特納（Alfred Gantner），以及貴金屬和金融集團MKS負責人沙卡奇（Marwan Shakarchi）。

報導說，那次會面非常成功，川普在其社群平台上發文讚揚：「做得好！」立即下令美國政府重啟與瑞士政府間停滯的談判。

瑞美商會執行長薩加爾（Rahul Sahgal）說，「商界人士與川普說著相同語言，因此他們的參與變得至關重要，其目標不只是在橢圓形辦公室拍個照而已」。

報導指出，協議的達成得益於一場歷經數月、雙管齊下的努力：瑞士官員數次飛往華府，加上瑞士企業巨頭們同步發起密集遊說，相關行動還包括勞力士老闆杜福爾於美國網球公開賽男子決賽期間，在勞力士的貴賓包廂內招待川普、其女婿庫許納（Jared Kushner）與財政部長貝森特。

根據協議，瑞士企業，包括製藥、黃金冶煉等產業將把製造業遷移至美國，2028年底在美國投資2000億美元，瑞士也將降低一系列美國產品關稅，包括工業製品、魚類以及一些農產品。白宮說，協議為2028年消除兩國貿易失衡鋪平道路。

7月底，瑞士總統凱勒-蘇特（Karin Keller-Sutter）在與川普通話時，反駁川普對瑞士對美380億美元逆差的不滿，翌日，也就是8月1日瑞士國慶，川普宣布對瑞士課徵39％對等關稅，該稅率為已開發國家中最高。

瑞士每賺2瑞朗，就有1瑞朗來自對外貿易，美國是瑞士手錶、巧克力、藥品與機床等產品的最大出口市場之一，高關稅重創瑞士經濟。此後，瑞士總統與經濟部長帕姆蘭趕往華府交涉，但進展有限，他們皆未能與川普會面，只見到不主導貿易談判的國務卿魯比歐。

