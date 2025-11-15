自由電子報
季辛格要來台灣了 外界關注這1事

2025/11/15 16:32

英特爾前執行長季辛格。（彭博）英特爾前執行長季辛格。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾前執行長季辛格（Pat Gelsinger）去年下台後，加入美國的創投公司。目前是Playground Global 的合夥人，今年6月現身東京，協助包括日本晶片國家隊Rapidus等科技公司發展。季辛格14日在社群平台發文稱，下週即將來台。外界關注季辛格的會晤對象。

英特爾陷入成立56年來最大危機後，執行長季辛格 已於去年12月1日退休，外傳季辛格是「被迫退休」。季辛格6月現身矽谷投資基金Playground Global在日本舉行的記者會，這是季辛格從英特爾退休後首次訪問日本。

季辛格訪日時稱，鑑於日本企業在晶片行業的材料、封裝和設備方面佔有相當大的市佔，與日本企業合作為Playground投資的初創企業提供了機會。

季辛格也預計下週訪台。他14日在X發文稱，期待下週精彩的台灣之旅，屆時會有許多消息可以分享。至於季辛格訪台行程規劃，目前尚不得知。

