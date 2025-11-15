黃仁勳親曝「5個字」領導思維學自母親「媽教我英文，但她自己不會說英文」

黃仁勳於1993年創立了輝達，並立即擔任執行長一職，至今已擔任該職位32年。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕黃仁勳在創業和經營企業的過程中，有其獨特的領導思維，其中他對待每一個新問題都抱著「這能有多難？」（ How hard can it be?）的心態，而這種態度是他從母親那裡學來的。

在11月初於劍橋辯論社發表的演講中，輝達執行長黃仁勳解釋他的母親如何用「一張紙和一本字典」教他英語，儘管她母親並不會說英語。

根據美國媒體《商業內幕》報導，黃仁勳出生於台灣，9歲時被送往美國接受更好的教育。他的母親會說閩南語，在他出國前就開始教他英語，幫助他適應美國的生活。

黃仁勳在演講中說：「我媽媽教我英語，但她自己不會說英語。」他補充道：「在很多方面，這定義了輝達，也定義了我。我幾乎對待所有事情都抱著這樣的想法：這能有多難？ 」

黃仁勳指出，在加入輝達之前，他從未擔任過執行長或經理。他對待新的事業都秉持著同樣的理念：將一切分解到基本原理，並在實踐中學習。畢竟，「這能有多難呢？」

對他來說，最重要的是堅持足夠長的時間去學習這項精神。黃說：「我今天能取得這樣的成就，是因為我沒有感到厭倦，也沒有被解僱」；「我認為這就是它的魅力所在。百分之百是這樣。」

黃仁勳於1993年創立了輝達，並立即擔任執行長一職，至今已擔任該職位32年。在他的領導下，輝達已發展成為全球市值最高的公司，上個月市值突破5兆美元大關。目前，輝達的市值高達4.58兆美元，超過了包括超微 、英特爾、美光和高通在內的所有競爭對手的總和。

