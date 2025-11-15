投資台積電 外媒曝須了解三件重要事情

積電在科技市場中扮演著至關重要的角色，它為超過500家客戶生產晶片。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕雖然有許多優質晶片製造商值得投資，但台積電無疑是其中之一。台積電是全球最大的半導體製造商，佔據全球晶圓代工市場70%的佔有率。與許多人工智慧（AI）概念股一樣，台積電近期股價有所回調，這為買入創造了良好的機會。外媒The Motley Fool指出，如果已經投資或正在考慮投資台積電，就需要了解有關台積電的三點重要資訊。

1. 許多大型科技公司都依賴台積電

台積電在科技市場中扮演著至關重要的角色，它為超過500家客戶生產晶片。以台積電營收的貢獻程度來看，其部分主要客戶包括：蘋果、輝達、博通、高通等，它們都是科技業的領導企業，其中三家（蘋果、輝達和博通）更是市值排名前20的公司。

台積電的晶片為從蘋果iPhone到輝達圖形處理器（ GPU）等各種產品提供動力。由於客戶對台積電的依賴，它受益於穩定的需求和定價權。

2. 台積電60%的收入來自先進製造晶片

台積電最尖端的晶片在其營收中所佔比例越來越高。根據 Motley Fool對台積電獲利模式的研究顯示，截至2025年第3季，台積電23%的銷售額來自3奈米晶片。這些3奈米晶片是業界最先進的晶片，而就在2023年第2季，它們還沒有為台積電帶來任何營收。

台積電2025年第3季營收的37%來自5奈米晶片，這也是先進技術。其7奈米及更大製程晶片的營收占額一直在穩步下降，隨著人工智慧資料中心對運算能力的需求不斷增長，這一趨勢預計還將持續。

因此，台積電的營收和利潤均實現了大幅成長。第3季營收年增30.3%至330億美元，淨利成長39%至150億美元。

3. 台積電一直在擴大營運規模和全球佈局

台積電的大部分晶片生產都在台灣進行，雖然這種情況可能不會改變，但它一直在擴大其全球佈局。該公司正在美國、日本和德國建造晶片製造廠。

尤其值得一提的是，這項美國生產協議規模龐大。台積電將投資1650億美元，在亞利桑那州興建六座半導體晶圓廠、兩座先進封裝廠、研發中心。台積電稱之為「美國史上規模最大的綠地計畫外商直接投資」。

全球擴張使台積電更貼近其最大的客戶，而據報導，這項美國投資也幫助台積電獲得了美國總統川普半導體關稅的豁免。

過去5年，台積電的股票表現優於大盤，報酬率高達213%，而同期標普500指數的報酬率為92%。考慮到台積電對眾多科技公司的重要性，它在未來5年內很有可能繼續跑贏大盤。

