太慘了！中國逾13億人月收入不到2.1萬 占比超過9成

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟成長低迷，低薪現象普遍。根據中國中金公司數據，大約有5.46億人口平均月收入低於1000元人民幣（以下同，約台幣4310元），這個數據與中國已故前總理李克強2020年提及中國有近6億人口每月收入不到1千元相近。數據還顯示，有13.28億人月收入低於5000元人民幣，也就是9成以上的中國人月入不到台幣2.15萬。中國網友悲嘆，原來我們都是牛馬。

中國社群平台正在瘋傳一份中國國際金融公司（中金公司）所發布收入分級數據，將中國14億人的人均月收入分為11個等級，每個等級的收入人數各不同。

數據顯示，月收入0元者有546萬人，0-500元（約台幣2155元）有2.15億人，500-800元（約台幣2155元至3448元）為2.02億人，800-1000元（約台幣3448元至4310元）為1.24億人，也就是月收入低於1000元人民幣的人數高達5.46億。

至於月收入低於5000元者，總人數高達13.28億，若參考中國國家統計局於2025年1月17日發布的數據顯示，2024年中國人口為14億828萬人，已以推估，月收入低於5000元者，佔中國14億人口的94.29%。月薪1萬（約台幣4.31萬）者，只有854萬人，佔總人口的0.6%。

中國網友說，看到數據焦慮感都消失了，原來這才是中國人的真正收入，看似人人年薪百萬、千萬甚至上億，真實的世界，14億中國人有6億人月入不到1000元，所以我們不要自嘲，不要貶低自己，因為大家都是普通人。還有人嘆，這些都是牛馬。

另有中國網友直指，這份數據沒將「大老」納入，嘲諷大老都在財富排行榜上。

若以中國國家統計局數據，前三季度全中國居民人均可支配收入3萬2509元（約台幣14萬），比上年同期名義增長5.1%，扣除價格因素，實際增長5.2%。中國網友指出，這相當於中國人平均月收入為3612元（約台幣1.56萬），並提醒數據「僅供參考」。

