傳蘋果庫克最快明年卸任 呼聲最高接班人是「他」

蘋果執行長庫克（Tim Cook）。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士表示，科技巨頭蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）最快可能在明年卸任，該公司目前正在加速接班計劃，其中硬體工程副總裁透納斯（John Ternus）被認為是最有可能接下執行長一職的人選。

蘋果硬體工程副總裁透納斯（John Ternus）被認為是最有可能接下執行長一職的人選。（路透資料照）

《金融時報》報導，知情人士表示，在庫克執掌這家市值4兆美元公司長達14年多之後，蘋果的董事會和高層最近正加速領導權交接的工作。知情人士透露，蘋果硬體工程副總裁透納斯被廣泛認為是最有可能的接班人，但目前公司仍未做出決定。

針對報導，蘋果拒絕置評。

與蘋果關係密切的人士強調，這項籌備已久的管理權過渡與公司目前的業績無關，蘋果預計將在年底迎來iPhone銷售旺季。蘋果在1月下旬發佈下一份財報之前任命新執行長的機率不高，這份財報預計將涵蓋關鍵的佳節銷售季。

知情人士表示，年初宣佈人事變動，將可以讓團隊有時間適應新環境，為年度大型活動、6月的開發者大會和9月的iPhone發表會做好準備。

知情人士補充，雖然蘋果正在加速準備工作，但任何公告的發佈時間都可能出現改變。

庫克在本（11）月剛滿65歲，在接任執行長之前，擔任的是營運長，並於2011年接任執行長，蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）也在交棒後幾個月逝世。在庫克領導下，蘋果的市值從2011年約3500億美元（約新台幣10.92兆元），如今已突破4兆美元（約新台幣124.86兆元）。

蘋果上（10）月業績表現強勁，股價接近歷史高點，儘管今年漲約12％，但與其他大型科技競爭對手例如Alphabet、輝達（NVIDIA）和微軟（Microsoft）相比，漲幅仍相對落後。

今年蘋果高層團隊經歷了一系列引人注目的變動，庫克長期好友、財務長梅斯特里（Luca Maestri）於年初卸任，庫克的得意門生、營運長威廉斯（Jeff Williams）也在7月宣佈將於年內退休。

若是最終真的由透納斯接下執行長，將使蘋果的掌控權重新回到硬體部門出身的高層手中。蘋果目前正竭盡心力打入新的產品類別，試圖在AI領域跟上其他矽谷競爭對手的步伐。

過去談到對於接班人的看法時，庫克曾表示他更傾向於從公司內部選拔，並稱，蘋果有非常詳細的繼任計劃。庫克當時也提到，自己很愛蘋果，無法想像沒有那裡的生活，所以會繼續待一段時間。

