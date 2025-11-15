金融時報：白宮控阿里巴巴正協助中國軍方瞄準美國目標

根據《金融時報》引用白宮國家安全備忘錄中內容顯示，阿里巴巴正在為中國軍方提供技術支持。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕根據《金融時報》引用白宮國家安全備忘錄中內容顯示，中國科技巨頭阿里巴巴（Alibaba）正在為北京針對美國的軍事行動提供技術支持，白宮因此表達了對這家科技巨頭的擔憂。

《金融時報》報導，這項官方備忘錄中包含已解密的「最高機密」情報，內容涉及中國「某集團」如何向中國軍方提供白宮所認為，可能威脅美國安全的能力。根據白宮備忘錄，阿里巴巴也向中國政府和軍方提供客戶資料存取權限，這些資料包括IP位置、WiFi資訊和支付紀錄，以及各種AI相關服務。備忘錄稱，阿里巴巴員工曾向軍方洩露有關「零日漏洞」的資訊。這一消息反應出美國日益擔心中國雲端運算服務、人工智慧以及北京可能獲取和利用美國敏感資料的能力。

針對報導，阿里巴巴則聲明，消息來源聲稱這些說法是美方情報洩露，純屬無稽之談，顯然是企圖操縱輿論、抹黑阿里巴巴。阿里巴巴並未回應公司是否與中國軍方有任何關係。

這份備忘錄並未具體說明中國軍方在美國的目標是什麼，但美國國家情報單位今年表示，中國有能力以某種方式破壞美國的基礎設施，以便在與美國的衝突中可以運用。在3月的一份評估報告也提到，中國發起的網路攻擊，包括史無前例、持續滲透美國電信網路的「鹽颱風」（Salt Typhoon）行動，表明中方網路能力的廣度和深度都在不斷增強。

談到這份備忘錄時，一名美國官員表示，政府非常重視這些威脅，並且正日以繼夜地努力減輕使用「不受信任供應商」的網路侵入所帶來的潛在風險和影響。針對報導，白宮和中央情報局（CIA）皆拒絕回應。

