租補申請破百萬戶》租金補貼核准逾87萬戶 創19年來新高

〔記者徐義平／台北報導〕全國租金補貼申請戶數首度突破100萬戶，且核准戶數已逾87萬戶，雙雙創下2007年開辦、19年以來最多的一次。

內政部國土署表示，今年300億中央擴大租金補貼措施在1月1日就開放受理，原本規劃協助50萬戶租屋家庭，但截至今年10月底為止，全國申請戶數已逾102萬戶、核准戶數則超過87萬戶，也就是已經幫助超過87萬戶租屋家庭。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，租金補貼是因應高房價、高租金的壓力下，政府策略性支援無自有房屋家庭，同時針對單身青年、新婚家庭、育有未成年子女家庭、經濟或社會弱勢的住房政策，主要目的是要協助年輕勞動力安居樂業，一方面強化社會安定，一方面增加人口流動性，還能支持人口政策。

目前全國設有稅籍房屋總數量約940萬棟，但全國戶籍總數量則高達971萬戶，若在年底達成100萬戶的核准量，除直接嘉惠100萬個家庭之外，也代表有超過1成家庭受租金補貼政策照顧。

房產業者指出，根據內政部統計數據，1個月平均核准戶數逾8.7萬戶，倘若加計11、12月，推估全年核准戶數有望突破100萬戶，達成申請戶數、核准戶數雙雙破百萬戶的里程碑。

平均1個月幫助8.7萬戶租屋家庭

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，透過社會住宅與租金補貼雙管齊下，能夠有效紓緩民眾居住負擔，逐漸邁向租得到、住得起的理想狀態。不過，若考量不適用申請租金補貼族群，與核准租補戶數比率以4比6的推估值來看，推測全國租屋族總戶數恐高達140萬戶，遠遠高於原先預估的100萬戶。

政府補貼租屋族算是相當努力，有需要的民眾也可利用政府美意降低租屋負擔，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年該補貼累積申請數量已超過百萬戶，建議民眾在獲得補貼時，還是要趁這個機會做好財務規劃，多存點錢，為了以後年老做打算。

