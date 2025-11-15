前所未見！中國投資雪崩 創疫情以來最慘表現

中國10月投資年減超過11％，創疫情以來最差單月表現。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕官方數據顯示，中國10月投資年減超過11％，創下自2020年初武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情封鎖措施實施以來，最差單月表現。投資如果進一步下滑，可能會對佔中國GDP近一半的經濟活動造成衝擊，進而加劇本來就已面臨出口下滑的中國經濟風險，並可能引發經濟動盪。

《彭博》報導，7月開始的固定資產投資急劇下滑尚未對中國經濟成長造成嚴重拖累，但經濟學家仍在努力將這種前所未有的投資萎縮與其他統計數據連結起來，試圖弄清楚原因。

渣打銀行中國與北亞區首席經濟學家丁爽（Ding Shuang）表示，團隊可以找到一些理由來解釋投資下滑，但很難理解為什麼下滑幅度如此大。丁爽指出，投資拖累Q4經濟的影響，將比前3個月更大，並預測，這將成為GDP成長放緩的最主要原因。

投資出現衰退之際，中國政府正推動產業「反內捲」，這項行動旨在減少各大產業的過剩產能。然而，由於官員們沒有公佈限制投資或產能的具體目標，因此很難評估這項政策的角色。雖然抑制工業投資可以遏制生產過剩，但在缺乏刺激措施的情況下，也可能損害就業和家庭收入。

投資下滑引發人們對於中國需求健康狀態的擔憂，儘管經濟學家多年來一直呼籲將推動經濟的力量從投資轉向消費，但房地產市場持續低迷，消費仍疲軟。經濟學家根據官方數據的計算，中國Q3固定資產投資預計年減6至7％。

房地產業持續惡化，導致房地產投資進一步下滑，由於地方政府將重點放在償還隱形債務和清理拖欠企業的款項上，基礎建設支出也將大幅放緩。然而，這次下滑最令人擔憂的是製造業投資成長的急劇放緩，前10個月的年成長率從5月的近9％下滑至2.7％。

以產業細項來看，一些受到「反內捲」行動衝擊的產業，例如太陽能電池板和蓄電池在內的電氣設備和機械產業遭到重創。儘管該產業的投資早在2024年8月就開始下滑，但今年至今，投資金額更是較去年同期跌超過9％。

