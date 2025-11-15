巴菲特最新投資組合出爐！波克夏意外買入這檔科技股

股神巴菲特（Warren Buffett）。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕股神巴菲特（Warren Buffett）旗下的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）公佈最新投資組合，其中最受矚目的是波克夏大幅新增了對科技巨頭Alphabet的持股，讓Google母公司一躍成為波克夏的第10大股權投資。

波克夏海瑟威在今年第3季增持Alphabet。（路透資料照）

《CNBC》報導，根據監管文件顯示，截至9月底，波克夏海瑟威持有價值43億美元（約新台幣1342.24億元）的Alphabet股份，考慮到巴菲特過去的投資理念，以及他對於高成長科技股的謹慎態度，此舉令不少人感到意外。

儘管波克夏先前已持有科技大廠蘋果（Apple）的股票，但多年以來，巴菲特一直將蘋果視為消費品公司，而非單純的科技公司。

外界推測，這項收購可能是由波克夏的投資經理康姆斯（Todd Combs）和韋施勒（Ted Weschler）所經手，這兩人在科技股領域更為活躍，其中一人曾在2019年推動波克夏投資電商巨頭亞馬遜（Amazon），該公司至今仍持有價值約22億美元（約新台幣686.73億元）的亞馬遜股票。

今年以來，Alphabet一直是市場上的贏家，股價上漲了46％，對AI的強勁需求推動了Alphabet雲端業務的穩定成長。

巴菲特先前曾坦言，儘管他注意到Google在廣告領域的潛力，卻未能盡早投資，這讓他「錯失良機」。波克夏旗下的汽車保險公司Geico是Google的早期客戶之一，每當有人點擊他們下的Google廣告，Geico就要向Google支付10美元（約新台幣312元）。

巴菲特在2018年受訪時直言，自己見過這款產品的實際效果，也知道他的利潤率，但自己對科技不夠了解，因此無法確定他是否真的能終結這場競爭。

波克夏目前持有的前10大股權投資分別為蘋果、美國運通（American Express）、美國銀行（BofA）、可口可樂（Coca-Cola）、雪佛龍（Chevron）、西方石油（Occidental Petroleum）、穆迪（Moody's）、安達保險（Chubb）、卡夫亨氏（Kraft Heinz）和Alphabet。

波克夏在這一季繼續減持龐大的蘋果股份，單季再砍15％，將持股總價值降至約607億美元（約新台幣1.89兆元）。2024年，巴菲特意外大幅拋售蘋果股票，縮減波克夏所持有3分之2的股份，今年第2季波克夏進一步減持蘋果股票。

波克夏也縮減了對美銀的投資，持股下降6％，總投資額降至293億美元（約新台幣9145.99億元）。除此之外，波克夏還減持網路基礎服務公司威瑞信（Verisign）和健康照護公司德維特（DaVita）。雖著科技股推動股市攀升，波克夏已連續12個月淨賣出股票。

