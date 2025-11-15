烏克蘭襲擊俄港口加劇供應擔憂 國際油價漲逾2％

週五（14日）國際油價漲逾2％。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕由於烏克蘭無人機襲擊俄羅斯能源中心的石油倉庫，導致俄羅斯新羅西斯克（Novorossiisk）港口暫停出口，加劇供應擔憂，週五（14日）國際油價上漲逾2％。

《路透》報導，紐約西德州中級原油12月交割價上漲1.40美元，或2.39％，收每桶60.09美元；布蘭特原油1月交割價上漲1.38美元，或2.19％，收每桶64.39美元。

紐約西德州中級原油單週上漲0.6％，布蘭特原油則漲1.2％。

俄羅斯官員稱，週五的襲擊事件導致新羅西斯克港口的一艘船、大樓和石油倉庫受損，船上3名船員受傷。2名知情人士透露，新羅西斯克港暫停了石油出口，相當於每天220萬桶，約佔全球供應量的2％，俄羅斯國家石油管道運輸公司（Transneft）也暫停向該港的供應。

Price Futures Group資深市場分析師弗林（Phil Flynn）表示，對俄羅斯終端的攻擊影響相當大，似乎比之前的攻擊影響更大。瑞銀（UBS）分析師史陶諾瓦（Giovanni Staunovo）則稱，這些攻擊的強度增加、頻率也更高了，最終，他們可能會擊中某些目標，造成長遠的破壞。

