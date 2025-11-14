普發1萬入帳被鎖帳戶怎麼辦？金管會這樣說明

財政部次長阮清華（中）、金管會主秘林志吉（右二）等，今召開記者會說明普發1萬ATM領現。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕普發1萬11月5日起開放登記入帳，截至昨日止已有1068萬人入帳，但傳出有民眾入帳後被判可疑交易而帳戶遭鎖。對此，金管會主秘林志吉今表示，相關案例並非因普發現金入帳而被管控，應該是在這個動作前就有其他因素而被管控，如果之前因其他因素而被管控，後來入帳的款項就要必須臨櫃，銀行要通知民眾提供最便捷的方式，比如解除控管。

普發1萬ATM領現將於下週一（17日）開放領取，財政部、金管會今共同召開記者會說明。對於普發1萬入帳但帳戶遭鎖的案例，林志吉說明，金管會向金融機構了解過，沒有一家金融機構將普發現金入帳當成管控的風險因子，普發現金不應該做為管控的因子，也要所有全部銀行不能做為控管的因子；如果之前因其他因素而帳戶被管控，後來入帳的款項就要必須臨櫃，銀行要通知民眾提供最便捷的方式，比如解除控管。

林志吉表示，帳戶會被鎖控是之前被鎖控，可能曾有一些徵兆或久未使用，可能有一些異常的表徵，所以銀行鎖控，金管會有跟銀行談過，對行政院發放的一定要讓民眾領得到，而「行政院發」也是辨識方法。他說，目前出現的案例，3筆入帳都來自同一地方，來源單一，跟異常表徵不一樣，不應控管，銀行應該解除控管。

另，財政部次長阮清華說明，如果本來就是警示帳戶就沒有辦法入帳，這種情況可能就要到郵局領現；此外，根據規定，普發1萬匯入民眾帳戶，「這個錢是不能扣押的」。

