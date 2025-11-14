十銓Q3每股盈餘2.35元 近1年半新高

十銓董事長夏澹寧。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組廠十銓（4967）董事會通過第三季財報，單季毛利率為13.28%、營業利益率為6.07%，雙率皆為近6季新高，每股稅後盈餘2.35元，季增逾17倍、年增35.84%，不僅獲利超越上半年的1.13元，更創近6季新高，今年前三季累計每股稅後盈餘3.48元。公司預期第四季將繼續展現強勁的營運動能。

十銓第三季受惠於品牌訂單成長，以及工控與B2B專案的持續挹注，營運動能延續上半年的強勁表現，同時，AI 伺服器的成長帶動DDR5 泛用型模組與工控嵌入式儲存產品需求升溫，出貨與接單節奏維持穩健；加上高階模組與企業級儲存產品結構持續優化，對整體營運表現帶來正面助益，創下單季每股稅後盈餘達2.35元的亮眼成績。

十銓指出，近期因雲端服務供應商（CSP）對於運算資源及相關資料儲存空間的擴建規劃，對HBM及Flash的需求大增，造成記憶體市場應用上結構性的改變，引發各類型記憶體陸續出現缺貨狀況，帶動價格急漲，預計供需失衡的狀況將維持至明年，公司也立即啟動庫存的宏觀調控，以保證重要市場與客戶的持續供貨，憑藉跟上游多年的合作關係及內部完備的庫存管理策略，強化供應鏈韌性與營運基礎，為長期成長注入永續動能。

