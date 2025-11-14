自由電子報
外資今大砍台股603億！0050、鴻海、0056成主要目標

2025/11/14 16:27

台股加權指數週五（14日）開低走低，指數終場收在27397.50點，下跌506.06點，跌幅1.81%。（資料照）台股加權指數週五（14日）開低走低，指數終場收在27397.50點，下跌506.06點，跌幅1.81%。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台股加權指數週五（14日）開低走低，在台積電重挫的狀況下，指數終場則收在27397.50點，下跌506.06點，跌幅1.81%，成交金額5881.33億元。至於三大法人合計賣超838.4億元，其中外資賣超603.99億元，不僅連11賣，更創下今年第3大賣超。而元大台灣50（0050）淪為主要提款機，一出手就爆砍11.8萬張，這也讓0050的股價在週五下跌1.91%，收61.7元，成交量超過20萬張。

外資週五賣超前10大個股，依序為元大台灣50（0050）11萬8081張、鴻海（2317）4萬1365張、元大高股息（0056）4萬852張、東元（1504）3萬1332張、華新（1605）2萬8856張、長榮航（2618）1萬9607張、台積電（2330）1萬7020張、友達（2409）1萬5200張、台新新光金（2887）1萬5031張、復華台灣科技優息（00929）1萬1911張。

觀察今年外資賣超金額，2月3日賣超新台幣743.96億元為今年最大，其次是8月20日賣超626.24億元，再來為今天（11月14日）的賣超603.99億元。

