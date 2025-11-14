加油族等等 下週油價擬降0.1元

中油下週汽油不調整或調降0.1元，柴油調降0.1到0.2元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕加油族等等!下週油價可能要降，受到國際下跌影響，加上中油公司啟動平穩措施，預估下週國內的汽油不調整或調降0.1元、柴油調降0.1到0.2元。

國際油價因北半球進入秋天用油淡季，美國商用原油庫存持續增加而下跌。中油累算至11月13日的調價指標7D3B週均價為64.28美元，較上週下跌0.93美元。本週新臺幣兌美元匯率為31.053元，較上週貶值0.114元。

請繼續往下閱讀...

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價不調整，柴油調降0.1元。

但中油啟動雙平穩措施後，預估下週國內的汽油不調整或調降0.1元、柴油調降0.1到0.2元。

若按照預估，下周國內92無鉛汽油每公升27.1元或27元、95無鉛汽油每公升28.6元或28.5元、98無鉛汽油每公升30.6元或30.5元、超級柴油每公升25.6元或25.5元。實際調整金額有待本週日中午12點，以台灣中油全球資訊網暨經濟部網站正式對外公布為準。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法