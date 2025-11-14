蔣萬安輸了！以色列手腳超快 以折扣價批准8.9公頃土地給輝達蓋園區

以色列政府已批准一塊占地22英畝（約8.9公頃）的土地給輝達蓋研發中心。圖為輝達在以色列北部約克尼姆高科技園區辦公大樓。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕台北市政府即將與新光人壽解約T17、T18基地，並專案設定地上權給輝達。因新壽對細節還有意見，台北市副市長李四川今（14日）表示最晚下週會完成解約。正當北市與新壽還在喬細節之際，以色列手腳非常快，以色列土地管理局（ILA）已批准一塊占地22英畝（約8.9公頃）的土地給輝達蓋研發中心，還免除其參與競標的義務，並以折扣價撥用土地給輝達。

綜合以媒《Globes》及《Calcalistech》報導，今年7月，輝達發布了一份資訊徵詢書（RFI），徵求其在特定搜索區域內可用於建設的土地資訊，「空置且可立即開工」，據悉輝達收到大約100份提案。

請繼續往下閱讀...

據業內人士估計，輝達計劃投資20億新謝克爾（約台幣193.4億）用於購買土地和建造辦公大樓，這將打造一個大型園區，並創造數千個工作機會。

上個月 Kiryat Tivo 成爲輝達的熱門選項。這家晶片巨頭的中心預計將建在一個名為 Tivon Tech 的新研發中心，該中心目前正處於規劃階段，佔地 22.5 英畝的 12萬平方公尺建築的執照已獲得批准。

報導稱，輝達計劃在此建造一座佔地16萬平方公尺的大型綜合體，可容納8000名員工。為此，該公司將尋求擴大建築許可範圍並提交更新的開發計劃。

根據協議，根據該協議，輝達將以土地價值的 51% 支付降低後的租金費率，而以色列土地管理局標準費率為 91%。土地的確切成本與公司最終需支付的金額，將取決於最終核准的計畫以及土地的規劃狀態。不過，知情人士估計，輝達從中獲益的價值可能高達數千萬新謝克爾（1新謝克爾約為台幣9.67元）。

報導稱，近年來，輝達已成為以色列發展最快的國際雇主。過去兩年，該公司每年新增約1000名員工，目前在以色列擁有5000名員工。預計新園區建成後，輝達將超越英特爾，成為以色列最大的私人雇主。

