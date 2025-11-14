Costco被告了！消費者「這原因」質疑龍舌蘭酒不純 怒提集體訴訟

好市多（Costco）販賣眾多酒類商品。（彭博）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

〔財經頻道／綜合報導〕美式量販龍頭好市多（Costco）被告了！Costco的自有品牌科克蘭（Kirkland Signature）擁有眾多美味食品和生活用品，早已成為零售界的傳奇之一，而科克蘭在墨西哥製造生產的龍舌蘭酒，就像許多科克蘭品牌商品一樣，因價格實惠、物超所值而廣受歡迎。不過美國有消費者認為，Costco科克蘭出的Blanco、Reposado 與 Añejo 龍舌蘭酒，標示為 100% 藍色龍舌蘭糖分製成，但實際上並非如此，因此提出集體訴訟，爭取補償性損害賠償。

Costco 出售3種科克蘭龍舌蘭酒，分別為Blanco、Reposado 和 Añejo，售價通常在 18 美元到 31 美元之間，根據美國與墨西哥的龍舌蘭酒法規，品牌只有在完全以「藍色龍舌蘭糖分」製作的情況下，才能標示為「100% 龍舌蘭」。

而在這宗集體訴訟中，來自美國佛州的原告及其律師團隊在檢測後主張，科克蘭Añejo Crisalino 龍舌蘭酒，內含有蔗糖，實際上並不符合龍舌蘭酒的定義。他們認為，科克蘭的龍舌蘭酒標示會讓消費者誤以為自己以低價買到高品質產品，而如果消費者知道其品質並非標示的高級，他們可能就不會購買這些龍舌蘭酒。

訴狀還指出，所有科克蘭龍舌蘭酒均採用相同的基酒，因此該檢測結果適用於該品牌的所有龍舌蘭酒，而不僅僅是Añejo這款。

若訴訟指控成立，科克蘭的龍舌蘭酒將無法被認定為頂級產品，公司將必須修改配方，或者如果配方不變，就需更改標示。

這起訴訟指控 Costco 存在過失、疏忽性失實陳述、不當得利，並違反佛羅里達州《欺騙與不公平交易法》。原告方面要求由陪審團審理此案，並尋求宣告性與禁止性救濟，同時要求為所有集體訴訟成員提供補償性損害賠償。

