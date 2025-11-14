焦點股》創見︰連5日飆漲停後 今盤中一度跌停

創見董事長束崇萬（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕老牌記憶體模組廠創見（2451）受惠記憶體缺貨漲價，上週公告第三季獲利繳出佳績，帶動股價連續5個交易日飆漲停，且連7漲，累計漲幅高達68.75%。不過，今股價漲多回檔，開低走低，盤中一度重挫跌停至194.5元，大跌21.5元，截至10點46分，股價暫報200元，下跌16元，跌幅7.4%，成交量4198張。

受惠記憶體缺貨與價格大幅上漲，創見第三季營收達41.09億元，季增27.2%、年增63.2%；毛利率45.21%，稅後淨利15.11億元，季增259%、年增334%，每股稅後盈餘3.52元。

請繼續往下閱讀...

國際記憶體大廠紛將產能移往生產高獲利的AI相關記憶體，帶動DRAM、NAND Flash缺貨，創見跟三星、Sandisk長期具穩固供應關係，DRAM產品約占創見二成營收比重，嵌入式儲存記憶體約達六成，目前維持約三個月庫存量，存貨金額約40億元，屬健康水位，繼第三季獲利創佳績之後，該公司預期第四季可望比第三季更好。近日公告10月單月獲利6.47億元、年增244%，每股稅後盈餘1.51元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法