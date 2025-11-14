醜聞暗藏2年！Costco因「這件事」被開罰 鉅額罰單曝光了

Costco及其承包商，因對員工錯誤分類，藉此少付工資，須承擔法律責任，被加州勞工委員會共同裁罰約87萬美元。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕加州勞工委員會（California Labor Commissioner）近日裁定，美式賣場好市多（Costco）及其承包商，因對員工錯誤分類，藉此少付工資，須承擔法律責任，被共同裁罰約87萬美元（約2729萬元新台幣）。加州勞工工會聯合會（California Federation of Labor Unions, AFL-CIO）主席岡薩雷茲（ Lorena Gonzalez）認為，Costco早就應該知道、也必須知道這些司機被錯誤分類，每一家違法的公司都必須被追究責任，因為他們完全明白自己應該做什麼，只是選擇蒙混過關。

加州勞工委員會公告指出，Costco、配送承包商Ryder Last Mile以及卡車分包商Mega Nice Trucking，被共同裁罰近 87 萬美元。

請繼續往下閱讀...

調查人員發現，Mega Nice Trucking 將 58 名司機錯誤歸類為「獨立承包人」，使其喪失員工應有權益，包括最低工資、加班費與其他福利。這項違規行為發生於 2022 年 8 月至 2024 年 9 月之間，長達2年。

該機構同時認定 Costco 與 Ryder Last Mile作為僱主，也必須負同等責任，理由是2家公司密切監督司機的工作表現、安排配送時程，並要求司機穿著公司規定的制服。

勞工事務專員賈西亞布勞爾（Lilia García-Brower）在聲明中指出，對勞工具有控制力的公司企業，不能藉著多層外包逃避責任，錯誤分類會剝奪勞工應有的權益與保障。而那些任何指揮並管理員工的雇主，都必須支付所有合法工資。

涉案3家公司都沒有對此回應，不過目前都已經對裁罰提出上訴。勞工委員會發言人指出，後續程序將決定每家企業的最終罰款金額。

依據加州法律，多數在卡車運輸與物流公司工作的司機應被認定為正式員工，因為其勞動內容屬於企業營運的核心業務。

賓州大學社會學家與產業專家維塞利（Steve Viscelli）指出，在加州仍有數以萬計的卡車與配送司機，可能被錯誤歸類為獨立承包人，因為這對於雇主來說成本更低。維塞利分析，這是因為雇主不必負擔獨立承包人的病假、工傷保險或社會安全稅，而在卡車運輸業，油錢、保險費與車輛維修成本也會轉嫁給司機，進一步降低了司機的收入。

維塞利說：「很多時候，司機領到的薪資遠低於平均合理水準，而這能為貨運公司和委託貨運公司運輸產品的企業，帶來可觀的節省。」

加州勞工工會聯合會主席岡薩雷茲指出，要使勞工獲得完整補償並確保業界遵循法規，追究大型企業的責任至關重要。她說：「依照加州法律，即便把工作外包出去，你也不能以『不知情』推卸責任。所以Costco 早該知道，也必須知道那些工人被錯誤分類。」她強調，每一家違法的公司都必須被追究，因為它們完全明白自己應該做什麼，卻只是想蒙混過去。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法