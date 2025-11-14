美股收盤》道瓊暴跌近800點！台積電ADR下殺近3％

週四美股暴跌。（彭博社）

〔即時新聞／綜合報導〕由於投資人對通膨感到擔憂，及各國央行對美國經濟狀況存在分歧，對降息的預期下降，華爾街股市週四大幅下跌，輝達和其他人工智慧巨頭股價下殺，各大股指均創下一個多月以來最大單日跌幅。道瓊工業指數下跌797.60點，跌幅1.65%，標普500指數下跌1.66%，那斯達克指數下跌2.29%，費城半導體指數跌幅達3.72%，台積電ADR下跌2.90%，收在282.20美元。

綜合外媒報導，由於擔心估值過高，投資人繼續拋售科技股，尤其是AI相關股票。儘管那斯達克指數本週開局強勁，但受輝達等科技巨頭拖累，該指數週四連續第3個交易日下跌。輝達跌3.58%、AMD跌4.22%、博通跌4.29%、特斯拉下跌6.64%。

市場對降息預期的突然轉變也對股市造成壓力，先前預期，聯準會在12月本年最後一次會議上將利率下調1碼的可能性超過50%，根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具，預期降息可能性已較前一日的62.9%大幅下降。

此外，美國政府停擺長達43天後重新開放，此次停擺曾令投資者擔憂，並擾亂了經濟數據的流動。

道瓊工業指數下跌797.60點或1.65%，收47457.22點。

那斯達克指數下跌536.10點或2.29%，收22870.36點。

S&P 500指數下跌113.43點或1.66%，收6737.49點。

費城半導體指數下跌263.39點或3.72%，收6818.74點。

