水利署長遭批失職應下台 龔明鑫哽咽疼惜林元鵬搶險防堵不敢睡

〔記者廖家寧／台北報導〕名嘴李正皓今再發文抨擊水利署，將花蓮明利村淹水災情歸咎於水利署失職，要求水利署長林元鵬下台負責。花蓮馬太鞍溪在鳳凰颱風影響期間，溪水暴漲、泥水外溢，造成萬榮鄉明利村道路淤積災情，水利署第一時間啟動24小時輪班無休的搶險封堵作業，歷經55個小時在今天凌晨3點完工。經濟部長龔明鑫今受訪談到水利署長林元鵬即使封堵作業完工後，卻因新的堰塞湖出現而持續戒備不鬆懈、不敢入睡，話及此處一度哽咽。

馬太鞍溪堰塞湖溢流後，水利署已在上月5日完成2860公尺臨時堤防，預計明年汛期前完成堤防復建工程、後（2027）年年底完成高規格堤防及第二道防線，為馬太鞍溪兩側打造「超級堤防」。

龔明鑫表示，馬太鞍溪堰塞湖事件中，衝擊最大的是下游的光復村，尤其是南岸，河流的強大衝擊力道沖毀了約2860公尺的堤防，加上河道挾帶很多土石，評估上最擔憂一旦颱風雨勢來襲，此處最危險，因此水利署全力搶修在最短時間做好臨時堤防，包括加強鼎塊、太空包、土堤鋼網、水泥加厚。

另一方面，河道疏濬部分要趕快處理，因為泥沙堆積也會導致水漫出，原本是規劃年底前清理掉100萬立方公尺，但事實上颱風前的11月9日就已完成約203萬立方公尺的河道疏濬，大幅超過原先時程安排的疏濬量。

龔明鑫說，下游河道有清出空間，因此這次鳳凰颱風雨勢下，光復村沒有受到太大影響，但雨量太多，溪水下游破口又被封堵住，加上上游處堆積泥沙，溪水就會從上游處無堤防的地方漫出，溪水就沿著產業道路進入明利市區，「我們也覺得是很遺憾的事，但好在這次事件中沒有任何人員傷亡，災害受損的情況也還算可控」，鄉長回報約19家住戶、12家工寮受到影響，其中8戶住家情況比較嚴重。

龔明鑫續說，明利村淹水事件發生後，水利署署長林元鵬週一中午就去花蓮勘災，坐鎮指揮溢流處封堵作業，水利署團隊在歷經55個小時終於在今天凌晨3點補好，期間除了雨勢太大無法施工外，都是24小時輪班在施工，同時也導引漫流的水至排水系統，不要留到住家社區。

龔明鑫表示，今天早上院會前他致電給水利署長林元鵬，為其辛苦表達謝意，也關切他有沒有休息，要他趕快去休息一下，「但他說還不行，因為有新的堰塞湖，所以他還是不能睡」，說到此處龔明鑫停頓並哽咽了一下，隨即恢復鎮定結語，「所以還是要給他支持」。

水利署稍早也回應這次明利村淹水事件，對於各方的指正和批評，水利署表示虛心接受，但也強調，面對極端氣候，水利署始終秉持最大努力防汛與搶救，其中力未能及的部份，盼各界能予以理解。

水利署也坦言，水利署並非擁有無限人力及機具，馬太鞍溪防汛與搶災，是全署總動員、跨分署支援的持續投入。期盼社會大眾能理解前線同仁的辛勞，給予更多支持與鼓勵，讓防災體系能持續堅韌運作。

