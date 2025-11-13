國銀前9月中小企業放款增4328億 全年有望達標

金管會今天公布國銀前9月中小企業放款增4328億。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕金管會今天公布國銀中小企業放款情形，截至9月底，本國銀行對中小企業放款餘額達新台幣10兆7709億元，月增632億元，創下10年來同期第3高。金管會指出，今年前9月中小企業放款金額增加4328.99億元，距離全年目標4600億元，已達成94.11%，全年有望達標。

金管會表示，截至今年9月底，國銀對中小企業放款餘額達10兆7709億元，月增632億元。9月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額64.13%、占民營企業放款餘額67.59%，月增0.24及0.22個百分點。

金管會銀行局表示，9月中小企業放款月增632億元，僅次於2024年的885.04億元與2021年的748.65億元，是同期第3高。主要因中小企業營運週轉金增加，加上企業貿易融資需求、購置動產與投資增加。

今年前9月國銀對中小企業放款金額增加4328.99億元，增幅是近10年同期第5高，距離全年目標4600億元已達成94.11%，全年有機會達標。

金管會統計，今年前9月國銀對中小企業放款增加金額前5名，依序為中信銀551.46億元、北富銀472.73億元、玉山銀464.97億元、台新銀454.93億元與合庫銀396.83億元。#

