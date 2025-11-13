Gogolook樂看營收逐年創高 明年獲利動能顯著提升

Gogolook指出，第四季在行銷費用回歸常態與營收持續成長下，稅後淨利將顯著增加。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕防詐軟體Whoscall開發商Gogolook（6902）今天在法說會表示，第四季營收成長將帶動獲利進一步放大，在軟體業特性帶來營收增速高於費用增速的效應下，2026年營收成長皆目標優於產業平均，獲利動能可望明顯提升。

Gogolook指出，目前整體防詐服務已達成獲利，隨著金融科技服務轉盈，第四季在行銷費用回歸常態與營收持續成長下，稅後淨利將顯著增加，明年可望進一步大幅提升。由於具軟體業的高營運槓桿特性，成本增幅相對有限，加上AI 持續提升營運效率，因此在跨越關鍵規模（critical mass）後，營業利益率不排除明顯增加，獲利也將邁入高速成長期。

Gogolook共同創辦人暨董事長鄭勝丰表示，公司已清楚看到下一階段的成長動能成形，旗下Whoscall在泰國已累積約700萬用戶，但推算市場人口，滲透率僅約10%，仍具成長空間；菲律賓市場則展現出如同泰國早期般的高速擴張態，跨世代的意見領袖（KOL）與政府機關自發性推廣 Whoscall，使近期用戶翻倍成長。

鄭勝丰提到，除了防詐軟體有所斬獲之外，旗下金融科技服務項目「JUJI 招財麻吉」在有限的行銷資源與精準風控之下，營收已呈倍數成長，企業端服務亦以更高效率的模式加速擴展海內外市場。因此，隨著多項成長引擎逐步啟動，「我們更有信心達成連續年度的高獲利成長」。

