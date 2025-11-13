28歲女辭朝九晚五工作 靠這「神秘職業」年薪逾700萬還能環遊世界

28歲的歐哈根（Cassidy O’Hagan）是一名富豪家庭的私人保母，年薪達15萬至25萬美元，因工作需求造訪許多夢幻觀光勝地。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國一名女子年僅28歲，卻造訪過許多一般人不會造訪的夢幻觀光勝地，她閒暇時搭私人飛機飛往波多黎各、印度、杜拜與馬爾地夫，甚至登上超級豪華遊艇遊歐洲，一份工作讓她過上了上流社會的生活，她不是名媛，也不是網紅，而是一名億萬富豪家庭的私人保母，年薪甚至能介於15萬至25萬美元（約新台幣465萬至775萬元）。

綜合外媒報導，現年28歲的歐哈根（Cassidy O’Hagan）來自美國科羅拉多州，曾任醫療銷售員，年薪約6.5萬美元（約新台幣202萬元），生活穩定但枯燥，她坦言「那份工作薪水不錯，但我幾乎沒有生活，只有壓力和倦怠。」

請繼續往下閱讀...

2021年，她毅然辭職，轉而成為超級富豪家庭的保母，意外開啟人生新篇章。根據她簽署的保密協議，薪資無法對外公開，但她透露目前年薪介於15萬至25萬美元。除了優渥的薪水，她還享有401K退休金、醫療保險、帶薪假期、私人主廚每日準備餐點、專屬「保母衣櫃」與司機接送等豪華待遇。她笑說「我以前的工作再努力，也不可能換來私人飛機和主廚做的早餐。」

歐哈根原本計畫考醫學院，如今卻在私人飛機與遊艇之間穿梭。她說「我找到一份既能養活自己、又能享受人生的工作。」她的故事正反映出新世代對「成功」的重新定義。在Z世代眼中，成功不再是高樓裡的辦公桌或企業頭銜，而是自由、目的感與財務獨立。

對歐哈根而言，這份「豪門保母」的工作不只是職業選擇，更像是一種反抗體制的宣言，離開企業牢籠，換取屬於自己的生活主權。

報導指出，歐哈根的轉變不只是個人選擇，更揭示Z世代的職場態度轉變。越來越多年輕人正拋棄朝九晚五的白領工作，改為服務超級富豪家庭。這個產業被稱為「Private Staffing」，是支撐富豪奢華生活的隱形基礎，從保母、私人助理、管家、廚師到保鑣，這些角色構成了富豪階層生活的日常。

名人私人助理網（Celebrity Personal Assistant Network）創辦人Brian Daniel指出，2007年時全球此類公司寥寥可數，如今已暴增至超過1000家，光是美國就佔了一半，他說「需求幾乎無止境，這些財富的深度和廣度，令人難以想像。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法