91APP*-KY斥資3200萬美元 收購iCHEF 100％股權

〔記者歐宇祥／台北報導〕SaaS（軟體即服務）公司91APP*-KY（6741）今日表示，董事會決議由台灣子公司九易宇軒以3200萬美元，收購台灣智慧餐飲科技領導品牌 iCHEF的100%股權，使集團的服務範圍延伸到餐飲業，擴大總體潛在市場。待主管機關審核後生效。

91APP指出，交易完成後，將承接並整合 iCHEF 的產品技術、客戶基礎與營運能力，形成零售科技、餐飲科技與廣告科技三大業務引擎協同運作的跨產業科技公司。

91APP表示，此合併案除了能放大總體潛在市場、直接挹注穩定營收之外，更將帶來多重綜效，包含：

１、提升第三方支付業務的金流規模與交易密度。

２、引入更多廣告客戶以掌握更廣泛的消費者意圖，最佳化投放模型與投資報酬率。

３、多元化的客戶基礎能創造更多跨產業的產品應用場景，有利於 AI 技術與業務的落地。

４、可一次取得大量具備即戰力的人才，強化研發與服務量能。

展望未來，91APP指出，將以此次併購為新起點，整合零售科技、餐飲科技與廣告科技優勢，打造跨產業的金流服務與 AI 應用場景，協助實體店面數位化營運，推動生活產業智慧升級，為消費者帶來新體驗，為品牌創造新價值。

同時，91APP亦將持續驗證技術可複用性、服務可跨業性與市場拓展能力，加速邁向全產業科技（EveryTech）SaaS公司的長期願景，鞏固在台灣及亞太地區SaaS暨AI領域的領導地位。

