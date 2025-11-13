三陽第三季獲利年增逾14％ 單季EPS 1.55元

三陽第三季EPS 1.55元。（三陽提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕三陽工業（2206）第三季合併營業收入為 156.87億元，較去年同期減少 3.09%；毛利率為 21.49%，較去年同期提升 1.68%。合併營業淨利為 14.1億元，年增 12.23%，稅後淨利 12.06億元，年增 14.75%，每股盈餘（EPS） 1.55元，表現優於去年同期。

累計前三季合併營業收入為479.84億元，年減 6.07%；毛利率 21.49%，較去年同期提升 1.15%，合併營業淨利 47.26億元，年減 1.21%；稅後淨利 36.22億元，年減 2.62%，EPS 4.6元。

三陽指出，前三季全台機車總市場銷量為 59.05萬台，較去年同期減少約 5.8%，在市場整體下滑的情況下，三陽機車銷量由去年 25.7萬台增至 26.27萬台，同期間市佔率由 41% 提升至 44.5%，穩固市場領先地位。

三陽說，將持續以產品創新與品牌年輕化策略，有效滿足市場需求並強化品牌競爭力。

