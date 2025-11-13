川普點名南韓投資6000億美元 拆解「台灣模式」利多方程式

台美關稅談判邁入尾聲，財經人士拆解「台灣模式」與日韓的不同。（彭博檔案照）

〔記者陳昀／台北報導〕在台美關稅邁入尾聲之際，我國財經人士分析，不同於南韓、日本對美投資被美方掌握主導權，基於美國對台灣高科技製造能力的合作需求，我國對美關稅談判主動提出「台灣模式」，由企業自主規劃產業投資、政府在協助民間整合的投資佈局，關鍵是，這是在台灣國家利益前提下的台美合作。

財經人士分析，根據美日投資MOU，日本將以現金對美投資5500億美元，南韓台面上說對美投資3500億美元，但美國總統川普日前表示，南韓已同意支付3500億美元降低美國關稅，並大量購買美國的石油與天然氣，南韓對美投資將超過6000億美元；日韓雖然都說是「投資」，但本質都是「出資」，關鍵在於，在他們與美方的談判中，川普政府有權主導這些錢要投資在哪些項目。

這位人士說，不同於日韓，由於美方高度期待與台灣在高科技製造能力上的合作，我方在談判過程中明確向美方提出「台灣模式」。首先，產業投資是由企業自主規劃，依商業考量決定投資項目，政府整合民間產業布局，而非由美方指定投資標的；我國政府可透過信用保證機制，增加金融體系對企業的貸款支持，鼓勵企業赴美投資。

在打造產業聚落部分，雖然我國科學園區有其獨特性，不一定能在國外完全複製，但可以透過台美雙方政府（G2G）合作，在美國打造適合的產業聚落，而不是將台灣園區搬到美國。談判過程中，我方也向美國正面要求，美方要設法提供土地、水電等基礎建設，以及簽證、法規環境等支持，促進產業聚落形成。

經由台美雙方政府共同協助，打造吸引企業進駐的環境，促進企業赴美投資的規劃，有利於產業聚落與供應鏈形成，進而達成台美兩國以及企業「三贏」的結果。財經人士指出，政府以「企業自主、政府支持」的模式，由台灣政府及企業主導，強調供應鏈延伸而非移轉，要求美方提供配套支持，既保護了台灣產業主體性，深化台美戰略夥伴關係，也確立台灣在全球供應鏈關鍵地位。

行政院發言人李慧芝也公開表示，「台灣模式」跟美日、美韓之間的投資模式，並不相同，無法直接類比。台美雙方除了洽談供應鏈合作，我國也爭取調降對等關稅且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，以及232條款等多項關稅最優惠待遇。台美雙方談判團隊目前正進行書面文件的交換討論，針對未來的協議先凝聚共識，一旦達成共識，就會進入總結會商，達成台美的貿易協定。

