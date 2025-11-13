晟銘電水冷機櫃前景樂觀 Q4與明年營運正向

晟銘電今日舉辦法說會。圖為總經理羅志吉。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕伺服器機殼廠晟銘電（3013）總經理羅志吉指出，受惠AI伺服器帶動OEM、ODM代工廠客戶，晟銘電對第四季、明年營運也樂觀看待，除終端需求持續外，晟銘電耕耘許久的水冷機櫃（Sidecar）也會有具體成長，並將因應客戶需求擴充中壢廠產能。

晟銘電第3季稅後淨利2.17億元，季增94%、年增32%，每股稅後盈餘（EPS）1.06元；前3季稅後淨利5.01億元、年增15%。獲利表現不錯。羅志吉指出，第四季起水冷領域營收將逐步成長，看好第四季營收、毛利率表現將勝第三季，訂單能見度則到明年1月。

羅志吉指出，水冷機櫃先前出貨卡關、因此營收貢獻不如預期，不過從11月起出貨動能開始提升，明年狀況會越來越好，客戶終端需求維持不變，水冷機櫃業務成長以樂觀想法看待；雙寬機櫃尚未量產、不過起步快，配合客戶推進中。

針對產能佈局，目前晟銘電在中國有東莞、寧波2廠，泰國、台灣中壢也有產能。羅志吉指出，因雙寬、 電源（Power）及交換器（Switch）機櫃會有需求，輝達（NVIDIA）GB系列伺服器也有水冷機櫃所需，年底將在中壢廠增加機櫃組裝產能，預期將擴充至少1倍，資本支出年增2至4成。

