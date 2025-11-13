資訊月登場 中華電信大秀Hami Cam、Hami Video

行政院院長卓榮泰（左五）與總統府資政沈榮津（左三）蒞臨資訊月中華電信AI居家館，左起為行政院發言人李慧芝（左一）、NCC國家通訊傳播委員會代理主委陳崇樹（左二）、電腦公會榮譽理事長童子賢（左四）、中華電信執行副總經理林文智（右四）、教育部部長鄭英耀（右三）、中華電信個人家庭分公司數產處處長謝嘉吾（右二）及整銷處協理常家寶（右一）共同合影。（中華電信提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕資訊月今（13）日起至11月16日在台北世貿一館登場，中華電信在「看見AI進行式」主題館的「AI居家館」，以居家情境大秀Hami Cam 新一代 AI智慧攝影機，以及Hami Video AI創新功能。

行政院院長卓榮泰、總統府資政沈榮津、教育部部長鄭英耀、行政院發言人李慧芝及NCC國家通訊傳播委員會代理主委陳崇樹等長官今皆親臨會場，中華電信由執行副總林文智陪同體驗Hami Cam AI智慧攝影機，展現中華電信結合HiNet寬頻廣大用戶基礎與Wi-Fi全屋通優勢，所推出守護居家安全的全新智慧服務。

請繼續往下閱讀...

中華電信指出，展出的AI智慧攝影機Hami Cam，是以台製晶片搭配高規格加密傳輸，保障客戶影像隱密性，而現場提供體驗由中華電信研究院開發的「AI人臉辨識」功能，當攝影機偵測到已註冊面孔的家人時，系統會自動觸發APP推播通知，告知家人已平安回家，還能設定多人接收，安心守護全家人。

中華電信說，Hami Video結合AI的創新功能「哈迷聊天機器人」，可依照使用者心情、劇情找片，還可請哈迷推薦最佳片單；「AI智慧推薦」功能結合用戶輪廓，依據個人喜好提供精選片單，提升觀影體驗。

中華電信說，民眾凡於現場體驗AI智慧攝影機Hami Cam指定功能，並拍照上傳社群完成任務，即可獲得CITY CAFE咖啡提貨卡一張，每日限量100名，數量有限、送完為止。而現場新用戶註冊Hami Video會員可享影劇館+ 7天免費體驗序號，完成指定任務再抽限量好禮，數量有限。

