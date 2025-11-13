外媒狠揭Costco水果雷區 這2種慘中鏢

Costco是許多消費者採買物資的選擇之一。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒《The Takeout》報導，根據Reddit網友反映，一些Costco顧客正在避開購買某些水果。許多Costco顧客都對貨架上幾種水果感到不滿，除了Cara Cara 臍橙，酪梨、藍莓、芒果和西瓜都曾在網路討論中出現，但草莓和香蕉似乎才是最不受歡迎的Costco水果。

報導指出，踏進Costco，幾乎可以買到任何你能想到的食品雜貨，這並不意味著你應該這麼做。許多 Reddit 網友對 Costco 柑橘類水果的品質有所抱怨，尤其是Cara Cara 臍橙。

一位網友在 Reddit 上發文討論Cara Cara 臍橙，抱怨這種水果沒水分，並詢問其他網友是否也經常遇到類似的問題。

這篇貼文也出現一些對該水果的支持，一位網友表示，「從未在Costco買到過不好的柑橘類水果」，但也有不少人與發文者一樣對Costco的柑橘類水果表示不滿。一位沮喪的網友稱：「Costco的供應商似乎不太注重品質，我在Costco買了一些Cara Cara臍橙，差點就退貨了。」

報導說，根據這篇貼文的留言內容，Cara Cara臍橙的品質似乎存在地理上的差異，即使是居住在相近地區的網友也持有不同的看法。許多人認為它是世界上最好的橘子品種之一，不過，或許你會想去其他超市購買。

報導指出，許多Costco顧客都表達對貨架上幾種水果的不滿，不僅僅是Cara Cara臍橙。雖然酪梨、萊姆、藍莓、芒果和西瓜都曾在網路上討論中出現，但草莓和香蕉似乎才是最不受歡迎的Costco水果。

一位不滿的顧客聲稱「草莓太難吃了」，並補充，即使是完全成熟的草莓也很快就壞了。另一位Costco顧客則對香蕉的品質感到困惑與驚訝，稱Costco的「香蕉還沒熟就開始變色了」。 Reddit網友表示，就連Costco的新鮮蔬菜也面臨類似的問題，花椰菜和生菜等蔬菜的食用期都很短。

報導指出，令人失望的並非只有蔬果。其他令狂熱的顧客失望的食物還包括扁豆、鄉村起司和奶油起司、龍蝦濃湯、壽司，以及相當受歡迎烤雞。

一些顧客則表示，他們當地的門市並沒有這些問題，這表明問題可能因地點而異。一位知情的Reddit網友解釋說，溫度控制欠佳和貨品輪換不當會導致農產品更快腐爛。報導呼籲，鑒於網路對Costco所販售的農產品有各式各樣的投訴，或許每個門市都應該考慮對生鮮部門進行績效評估。

