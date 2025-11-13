宏達電:AI智慧眼睛新增抗藍光 支援逾40種語言

HTC推出VIVE Eagle 抗UV及抗藍光透明鏡片款。（宏達電提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕手機暨虛擬實境平台廠商宏達電 HTC今（13）日宣布，VIVE Eagle AI 智慧眼鏡推出「抗藍光透明鏡片款」與多項軟體升級功能，宏達電指出，「VIVE Eagle 抗藍光透明鏡片款」將於 11 月 15 日 起在全台台灣大哥大 myfone 門市、嘉晏光學 2020EYEhaus 及其合作經銷夥伴門市同步開賣。

宏達電繼昨日漲停後，今日開高震盪，盤中一度衝高到55元，後在獲利了結賣壓出籠，終場以下跌0.9元的50.8元作收，跌幅1.74%，成交張數5.23萬張。

宏達電說，隨著越來越多人長時間使用手機、平板與電腦，HTC 為回應消費者對用眼健康的重視，推出「VIVE Eagle 抗藍光透明鏡片款」，與太陽眼鏡款同樣搭配蔡司鏡片，具 UV400 防護，並新增抗藍光與抗反光功能，可有效減少螢幕藍光對眼睛造成的刺激與疲勞，同時保持清晰自然的視覺體驗，可說是為日常居家配戴與戶外休閒使用打造。

宏達電說，除藍光外，此次更新加入AI 自定義快捷鍵（AI Button）功能，讓使用者可依個人習慣設定AI Button用於拍照、翻譯、播放音樂、查詢資訊等常用操作，一鍵即可啟動。此外，另新增拍攝晃動警示（Glasses Movement Warning）亦能在拍照時偵測頭部過度移動，若影像模糊將即時提醒重新拍攝，確保畫面清晰品質。各項功能將陸續於年底前上線。

宏達電說，VIVE Eagle 拍照翻譯功能現已支援超過 40 種語言，涵蓋中文、英文、日文、韓文、法文、德文、西班牙文、俄文、阿拉伯文、泰文等主要語系，未來將持續擴增，讓 AI 助理在全球文化情境中更精準理解與回應。

另外，第四季推出支援 VoiceOver 的更新，協助視障與弱視使用者以語音方式操作介面，實現「無障礙設計導向 Accessibility by Design」理念。

