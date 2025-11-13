金融業掀科技投資熱潮 今年投入金額將飆逾448億元

調查顯示，國內金融業今年投入金融科技總金額將達448.4億元。示意圖。（資料照，台灣銀行家提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕金融服務業聯合總會（金融總會）今日公布「113年度金融科技投資運用情況調查」結果。調查顯示，國內金融業去年投入金融科技總金額達新台幣315.4億元，年增8.49%；今年預估將達448.4億元、年增逾4成，顯示金融機構持續加大數位轉型力道，金融科技已成業界發展核心。

根據調查，去年度金融業金融科技投資中，以「系統及軟硬體」支出最多，達225.1億元，占比逾7成，顯示金融機構重視基礎建設升級；其次為「研發」51.5億元、「轉投資金融科技公司」38.8億元。今年金融業預計投入金額將大增至448.4億元，其中銀行業居主力，預估投入329.1億元；保險業則成長最為顯著，年增逾7成。經費主要用於強化系統與軟硬體（占比逾8成），研發支出也穩健提升。

在人力配置方面，113年度金融科技相關人力達1萬6410人，新增2070人，占整體員工比率由4.65%升至5.2%。其中銀行業金融科技人力最多，達1萬862人；證券期貨業與保險業分別為2525人與2450人。周邊單位金融科技人力占比最高（22.27%），反映各產業對資訊科技專才需求差異。

金融業與金融科技業者的合作亦更為頻繁。去年度共計1560家次，預估114年度將增至1735家次，年增約1成。合作重點集中在「資訊整合與聚合平台」、「法遵科技」及「資安解決方案」，顯示業者除追求效率與創新外，更重視資安與法規遵循。

專利佈局方面，去年金融業申請金融科技相關專利1317件，較上年增加135件；通過件數則達1379件，年增210件，銀行業仍為主力。

金融總會指出，國內金融業在金融科技的投資、人力及專利均呈現穩定成長，創新能量不斷累積。展望未來，金融總會將持續配合金管會政策，整合產業資源，推動金融科技創新園區2.0計畫，並成立「金融科技產業聯盟」，促進跨業合作與國際交流。透過舉辦台北金融科技展、推動共創平台及培育校園人才，打造更友善便利的金融生態環境。

