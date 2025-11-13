中國政府缺錢！首次要求跨境電商交銷售數據 防止賣家逃稅

中國各級政府財政吃緊擴大查稅力道來增加收入。知情人士透露，中國稅務機關已首度要求阿里巴巴、亞馬遜等電商交出銷售數據，以打擊利用跨境電商平台逃稅的賣家。（路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國各級政府近年來因為推動各種刺激措施，維持經濟成長，導致財政吃緊，因此開始擴大查稅力道來增加收入。《彭博》報導，知情人士透露，中國稅務機關已首度要求阿里巴巴、亞馬遜、Shein（希音）等電商巨擘交出銷售數據，以打擊利用跨境電商平台逃稅的賣家，此舉在中國十分罕見。

根據多名網路賣家表示，最近幾個月，中國各地稅務機關已要求主要電商平台，交出部分中國網路賣家的第三季收入，以遏止低報銷售額的現象。

亞馬遜從10月中旬開始交出數據，阿里巴巴旗下的全球速賣通（AliExpress）、Temu和 Shein等本土電商平台，在數週前收到通知後也已經交出數據。目前，各地稅務機關並未指控這些電商平台有任何不當行為。

這些數據讓中國稅務機關更準確地掌握網路賣家透過跨境電商平台的銷售數據，而這些數據往往高於網路賣家先前向稅務機關申報的金額。若網路賣家修正申報已符合電商平台的數據，可能要補繳高達13%的增值稅（VAT）和企業所得稅，補稅金額將吃掉他們的獲利空間。

根據中國稅法，年銷售額逾500萬元人民幣（新台幣2179萬元）的企業必須繳納最高13%的增值稅，賣家提供報關單和其他出口憑證才能免稅，而多數網路賣家在目前的商業結構下很難做到這點。

多名網路賣家透露，在亞馬遜等電商平台向稅務機關交出實際銷售數據後，它們陸續收到當地稅務機關發來的簡訊，要求他們立即補繳稅款。其中，2名在較窮縣市註冊的網路賣家指出，已接到當地稅務機關員工的催繳電話或登門拜訪。

幾名網路賣家說，將先觀望稅務機關的追繳決心，以及產業專家是否構想出新的規避補稅方式。

北京當局推出此舉，凸顯其對財政收入的迫切需求。《彭博》今年6月曾報導，中國政府已擴大查稅力道，包括嚴格追查中國公民的海外收入。

