台灣爆買27億！友邦登進口砂糖最大來源國 南非GG了

〔財經頻道／綜合報導〕日本蘋果糖老闆池田喬俊此前來台掃貨台灣砂糖，驚動台日海關，日本海關甚至出動緝毒犬，引發熱議，池田喬俊還大讚台灣砂糖優點。其實台灣除了生產砂糖外，也進口砂糖，不過今年貿易夥伴出現重大變化，原本前2月最大來源國都是南非，3月開始友邦瓜地馬拉取代南非，根據農業部最新公布的10月數據，瓜地馬拉從3月至10月都坐穩台灣進口砂糖及其製品冠軍，前10月進口量達16萬噸，進口額8973萬美元（約台幣27.8億）。

台灣正在對不友善國家採取相關反制措施，晶片就是選項之一。根據《彭博》披露，政府正研議是否在更大的外交框架下，將晶片出口管制納入工具箱，並研究是否針對其他「不友善國家」採取類似手段。不過，由於此舉可能波及台積電等關鍵半導體企業，行政體系內部也出現審慎觀望的聲音。

報導認為，晶片外交正站上台灣外交工具箱的邊緣位置，既可能成為新型態反制武器，同時也牽動龐大科技產業利益，使政府在策略上必須更精準拿捏。

儘管晶片武器化考慮甚多，但農產品進口因替代性高，調整空間較大。以白蝦為例，宏都拉斯與台斷交後，台灣轉向其他來源，對宏國白蝦進口銳減。南非蘋果及葡萄柚也是一樣，都呈現大幅縮減現象。

最新數據還顯示，連進口砂糖也有顯著變化。根據農業部數據，去年進口砂糖及其製品數量為60萬噸，進口額為4.37億美元（約台幣135.5億），以數量來看，第一大來源是巴西，第二大是泰國，瓜地馬拉排第三。以進口額觀察，泰國排第一，瓜地馬拉第二，巴西第三。

今年1月及2月的數據顯示，南非是最大進口砂糖及其製品最大來源國，3月之後大逆轉。友邦瓜地馬拉躍升最大來源國。

統計指出，今年前10月台灣進口的砂糖及其製品數量為52萬公噸，進口額為3.28億美元（約台幣101.7億）；瓜地馬拉排名第一，進口量為16萬公噸，進口額為8973萬美元；泰國排名第二，進口量為14.4萬公噸，進口額為8238萬美元（約台幣25.5億）；南非居第三，進口量為7萬公噸；進口額為3383萬美元（約台幣10.5億）。

