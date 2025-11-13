美對中晶片禁令現漏洞！華爾街日報：中企繞道印尼取得輝達頂尖晶片

《華爾街日報》揭露，輝達的頂尖AI晶片，已透過跨國交易鏈，將其運算能力提供給一家中國AI新創公司，凸顯美國對中晶片出口管制的潛在漏洞。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《華爾街日報》12日獨家調查報導，一家上海AI新創公司已成功繞道印尼，取得約2300個遭美國禁止出口的輝達（Nvidia）頂級AI晶片算力。報導指出，此一橫跨多國的交易鏈雖未違法，卻凸顯了美國現行出口管制規則的重大漏洞。

《華爾街日報》追查發現，這批頂級美國技術，是透過以下四個步驟，最終流向中國客戶。首先，輝達將晶片出售給其位於矽谷的合作夥伴、伺服器製造商Aivres。接著，Aivres在2024年中，將32組裝有輝達GB200晶片的伺服器機架，以約1億美元的價格，出售給印尼電信商Indosat。最後，Indosat在Aivres的協助下，將這些伺服器的運算能力，租給了其最終客戶、上海的AI新創公司INF Tech。

報導指出，這條交易鏈中最關鍵的一環，是美國公司Aivres。該公司的母公司，有3分之1的股權由中國科技巨頭「浪潮集團」（Inspur）持有，而浪潮集團已在2023年被美國政府以涉及軍用超級電腦為由，列入國安貿易黑名單。根據現行規定，輝達雖不能直接與浪潮集團交易，但此禁令並未涵蓋其位於美國的子公司Aivres。

法律灰色地帶與政策爭議

熟悉出口管制規則的律師表示，只要這家中國公司不將晶片算力用於軍事情報或大規模毀滅性武器，此安排便符合川普政府時期的出口管制規定。然而，部分現任與前任美國國安官員擔憂，即使是商業項目，中國公司也可能在北京的「軍民融合」戰略下，被徵召為軍方提供協助。報導也提及，拜登政府時期曾制定更嚴格的管制規則，但川普政府後來表示不會執行。

取得算力的INF Tech公司，由上海復旦大學一位AI研究所的負責人戚元（Qi Yuan）於2021年創立。戚元是出生於中國的美國公民，擁有麻省理工學院博士學位，並曾獲阿里巴巴資助。該公司聲稱，其AI產品專注於金融與健康產業，並遵守美國的出口管制，不涉及任何軍事應用研究。

對此，輝達發言人表示，公司支持川普政府確保美國AI領導地位的願景，並批評拜登政府的管制措施「扼殺創新，並將市場讓給外國競爭對手」。印尼Indosat則在聲明中表示，INF Tech公司對其晶片沒有實體接觸權，且無論是美國或中國客戶，只要通過所有監管規定，公司都會提供支持。

