美要台投資3500億美元起跳 沈榮欽：台灣政府必須證明四件事、川粉小心發言

〔即時新聞／綜合報導〕美媒《Politico》報導，美、台政府目前正就協議中要求台北在美國大筆投資的條款進行磋商，該條款的設計仿效美方與韓日兩國達成的類似承諾，據悉，台灣的投資承諾金額將「介於南韓的3500億美元（約新台幣10兆元）與日本的5500億美元（約新台幣17兆元）之間」，而若美政府停擺能儘快結束，台灣希望能在本月底前完成協議。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，台灣政府必須證明四件事情外，也懇請川粉在這段時間內能夠小心發言，切忌和過去一樣，否則只會為敵方增添材火，最終仍是台灣付出代價。

沈榮欽在臉書PO文表示，等待已久的底牌終於揭曉，不過《Politico》是引述「熟悉台美關稅談判情況、獲准匿名發言的人士」，所以仍有部分測風向之嫌，這一局對台灣政府絕對不好打，相信中國與鄭麗文都在等待這一場絕地反攻已久，以便在2026與2028勝出，讓台灣全面親中。

沈榮欽分析，台灣政府必須證明四件事情：1.政府談判已經盡力維護台灣利益；2.台灣政府以台灣利益優先，而非完全聽從川普；3.這筆投資並未排擠台灣社福等支出；4.這筆投資將會為台灣帶來各種利益。

沈榮欽懇求，懇請川粉在這段時間內能夠小心發言，切忌和過去一樣，否則只會為敵方增添材火，最終仍是台灣付出代價。

