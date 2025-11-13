自由電子報
美要求台灣鉅額投資是否動用外匯存底？央行說明2原則

2025/11/13 12:05

美要求台灣鉅額投資是否動用外匯存底？央行副總裁嚴宗大今在立法院說明原則。（資料照）美要求台灣鉅額投資是否動用外匯存底？央行副總裁嚴宗大今在立法院說明原則。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕台美關稅談判近尾聲，美媒報導，美方要求台灣投資介於韓國3500億美元與日本5500億美元間，立委關注央行是否因此動用外匯存底。中央銀行副總裁嚴宗大說明，要看市場供需與央行是否進場調節。

總統賴清德日前形容台美對等關稅談判「缺臨門一腳」，爭取關稅不疊加，也希望在美國對半導體進口展開「232條款」調查方面爭取最惠國待遇。

美國媒體Politico今日引述知情人士指出，美方要求台灣投資「介於韓國3500億美元與日本5500億美元間」，台灣希望能在月底前敲定關稅協議。

國民黨立委賴士葆抨擊台灣經濟規模不如日韓，為何比照日本投資5500億美元或韓國3500億美元？他並關切若台灣對美投資達3500至5000億美元，央行是否會動用外匯存底？

嚴宗大說，「目前尚未定案，我們也還不知道」。嚴指出，外匯存底是由央行保管、運用，是否會動到外匯存底主要還是看央行有沒有對外匯市場進行調節，以及觀察外匯市場供需。

賴士葆追問，廠商投資美國，會用新台幣換美元，影響匯市，央行是否會進場干預，嚴宗大說「我們看市場狀況」。

賴士葆也關切近期央行外匯存底配置有無大幅改變？有沒有買一點黃金或加密貨幣？嚴宗大說，「目前沒有」，主要持有的還是美元計價的資產，占比近8成。

賴士葆指出，全世界央行配置46%是美元、黃金20%、歐元小於20%，台灣央行持有美元資產是世界第一高。嚴表示，台灣持有比率是比較高，但主要央行差異很大，比如美國、德國、義大利持有黃金量是比較多。

