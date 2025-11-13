思科Q1財報亮眼，盤後股價飆漲逾8％。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國網路巨頭思科（Cisco）於週三（12日）盤後公布財報，受惠於人工智慧帶動的高速網路需求，公司2026會計年度第一季（截至10月25日）營收與獲利均超出市場預期，並上調全年營運展望，激勵盤後股價勁揚逾8%。

綜合媒體報導，思科2026會計年度第1季營收達148.8億美元（約新台幣4626.71億元），年增8%，高於市場預期的147.7億美元（約新台幣4592.51億元）；淨利為28.6億美元（約新台幣889.27億元），每股盈餘0.72美元（約新台幣22元），較去年同期的27.1億美元（約新台幣842.63億元）、每股盈餘0.68美元（約新台幣21元）成長；調整後每股盈餘為1美元，亦高於市場預期的0.98美元。

展望未來，思科預期第2季營收可達150億至152億美元（約新台幣4664.03億元至4726.21億元），高於市場預期的146億美元（約新台幣4539.65億元）；調整後每股盈餘介於1.01至1.03美元，也高於市場預期的0.99美元。

此外，思科同步上調全年財測，預估2026會計年度營收可達602億至610億美元（約新台幣1.87兆元至1.89兆元），調整後每股盈餘預計為4.08至4.14美元（約新台幣126.86元至128.73元），均高於市場先前預估的590億至600億美元（約新台幣1.83兆元至18.65兆元）、每股盈餘4至4.06美元。

思科12日股價收於73.96美元，受亮眼財報激勵，盤後股價勁揚逾8%，最高觸及80.13美元。

